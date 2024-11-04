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柯文哲案「洩密太嚴重」立委考察北檢　張啓楷撂話：大幅刪預算

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉貪弊案，遭裁定延長羈押，在看守所至今第61天，立法院司法及法制委員會4日安排到台北地檢署，考察檢察機關偵查不公開實務作業情形，國民黨籍召集委員吳宗憲組團，民眾黨立委張啓楷與黨團主任陳智菡等人一起到北檢，張啟楷表示，如果偵查不公開施行成效做不好，將大幅刪減法務部相關預算。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立法院組團考察北檢偵查不公開實務，左起立委張啓楷、北檢檢察長王俊力、法務部次長黃世杰、立委吳宗憲。（圖／記者劉昌松攝）

這次立委考察由台北地檢署檢察長王俊力親自迎接，法務部政務次長黃世杰陪同，張啓楷在抵達北檢後受訪表示，考察行程並非針對柯文哲的案件，是因為「偵查不公開被破壞，不是只有柯文哲的案子，只是柯文哲是最新的案子，而且(洩密)太嚴重了」，「今天的柯文哲，明天可能就是你」，「法務部檢察司1億多的預算包括貫徹偵查不公開，為什麼成效不彰，「如果(偵查不公開)不做好，那這筆預算會大幅刪減」。

曾任檢察官的吳宗憲則強調，擔任立委以來，從未干涉任何個案，並表示考察行程重點包括媒體採訪區的設置，以及囚車通道的動線。吳宗憲指出，有些委員偷懶不想來(考察北檢)，就上色說這叫做干涉司法個案，但偵查不公開違反的事實一在發生，希望藉由這次大家關注，好好檢視問題。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡參與立委考察北檢行程。（圖／記者劉昌松攝）

台北市京華城改建840%容積率，引發圖利地主威京集團等疑慮，台北市議會組成專案小組進行調查，台北地檢署也從8月底開始，連續2波搜索約談，柯文哲因在北市長任內涉貪污等罪嫌重大，被檢察官聲押禁見獲准後，媒體名嘴開始傳述包括查柯文哲隨身碟內容「1500 沈慶京」疑為收賄帳冊、貼身祕書「橘子」許芷瑜保管款項等案情。

多位立委認為與偵辦案件相關人士違反偵查不公開，最高檢察署為此發交高檢署「偵查不公開檢討小組會議」進行調查，並呼籲國人若有違反偵查不公開的具體不法事證，歡迎提供資料檢舉，檢察機關必做好身分保密並依法嚴辦。

在野黨立委則提案，要求素有「天下第一檢」美譽的台北地檢署，應作為偵查不公開示範機關，國民黨籍立委吳宗憲更以司委會召委身分，帶立委到北檢了解目前的偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所之隔離、相關應訊者之通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。

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