誰代理黨魁？柯文哲延押　江和樹：支持黃國昌帶民眾黨走向新未來

▲民眾黨中央委員江和樹。（圖／江和樹提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前因政治獻金案，8月29日透過記者會正式宣告「請假黨主席3個月」，但隨即捲入京華城容積率弊案遭羈押禁見，預計延押至2025年1月4日。面對身為黨主席的柯文哲無法執行職權，已快超越請假的3個月，被問到支持誰出任黨主席帶領民眾黨？民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹表示，支持立院民眾黨團總召黃國昌。

依照民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

面對柯文哲若不繼續請假，恐因被延押而無法執行黨主席職權，需要推派代理黨主席，外界盛傳人選為民眾黨團總召黃國昌、台中市政顧問蔡壁如、中央委員林富男，會支持哪一位人選？江和樹3日透過影片表示，「如果真的要選擇，我會選擇黃國昌。」

江和樹指出，黃國昌從時代力量來到民眾黨後，將非常多表現與聲量帶到民眾黨，且黃有非常豐富的經驗，現在是民眾黨立委，也是黨團總召，可看見黃的表現受到大家肯定，「我支持黃國昌的理由就是那麼簡單，更何況他現在又是外界一直在打的人選，什麼人會一直被打？代表他有聲量，我們一定要找出一個有聲量的人，帶領民眾黨走向新的未來。」