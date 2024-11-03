傳「橘子」許芷瑜早已離日赴澳洲　民眾黨：毫無所悉

▲「橘子」許芷瑜。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，10月底將民眾黨主席柯文哲的隨行秘書「橘子」許芷瑜發布通緝；3日有媒體傳出，許芷瑜已經從北檢發布通緝前，搭機前往澳洲，預估可停留至明年1月初。對此，民眾黨回應，消息來源與依據為何，民眾黨毫無所悉，但正值賴政府縱放綠營權貴陳啟昱之際，釋放此消息目的不言可喻。

針對外傳許芷瑜已從日本搭機前往澳洲，民眾黨表示，《自由時報》獨家報導的內容，依據及消息來源為何，民眾黨毫無所悉，是否又是檢媒一體的再次展現，特別是正值賴清德政府縱放綠營權貴陳啟昱，遭受社會輿論強烈批判之際，綠媒突然釋放此訊息之目的，不言可喻。

檢廉調查，「橘子」許芷瑜負責管理柯文哲的私人財務及行程等資訊，檢廉於今年8月28日發動京華城首波搜索、約談行動後，許芷瑜隨後於8月29日搭機前往日本，滯留未歸。

檢察官曾透過許芷瑜友人呼籲許返回台說明案情，但許仍未回國。北檢認為許女有逃亡或藏匿的事實，已於10月25日發布通緝，並依護照條例規定函請外交部廢止護照並註銷，且許芷瑜滯留境外更成北檢聲請延押柯文哲理由之一，也獲得法官認可。

《自由時報》3日報導，許芷瑜以觀光簽證入境日本，在北檢10月25日發布通緝前搭機前往澳洲，澳洲觀光簽證每次入境最長為3個月，預計許女可停留至明年1月初，許女是否會於期滿前再赴其他國家，檢廉正密切監控中。而台北地檢署回應，北檢已發布通緝並註銷護照，對於媒體報導，因屬偵查中個案，不予評論，亦無法證實。