獲黨內支持代理黨主席　黃國昌：此刻最重要的是「做好自己工作」

▲黃國昌「綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲8月29日宣告請假黨主席3個月，隨即因京華城弊案遭羈押禁見，預計延押至2025年1月4日，無法行使職權超過3個月，使外界討論代理黨主席，而民眾黨台中市黨部主委江和樹3日表態支持立院民眾黨團總召黃國昌。對此，黃國昌回應，此刻最重要的事情，就是每個人做好自己的工作，努力推動跟選民承諾的法案。

針對北院裁定柯文哲延押至明年初，超過請假黨主席2個月時間，恐有代理黨主席問題，而江和樹已表態支持黃國昌？黃國昌4日上午召開「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會時回應，對於民眾黨而言，現在最重要的事情，不僅僅是團結一致，更重要的是每個人在自己工作崗位上把事情做好，回應選民對民眾黨的期待。

黃國昌提及，選民、民眾黨支持者在意的是，民眾黨黨公職有無在自己工作崗位上，把自己該做的事情做好，並期待如何兌現選民承諾，以立委來說，在立院該做的就是好好扮演監督制衡角色，努力推動跟選民承諾的法案。

黃國昌指出，黨內的事情有黨的規章與制度，「目前台灣民眾黨的主席柯文哲正在被賴清德政府追殺，他（柯文哲）的人身正被拘禁在土城看守所，甚至連對外公開講話的機會跟權利都沒有。」在此刻最重要的事情，就是每個人在自己工作崗位上把自己工作做好，「主席目前正在請假，全體黨公職（要）好好做好自己的工作，這才是最重要的事情」。