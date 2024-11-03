賴士葆拋「公民複決」涵蓋釋憲結果　公投法修正明引爆立院戰火

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會4日排審《公民投票法修正草案》，藍綠黨團皆祭出甲級動員，其中國民黨立委賴士葆認為，憲法法庭又一幕醜陋的演出，大法官幾乎淪為過街老鼠的形象，因此提案修公投法，將公民複決的範圍包括憲法法庭的釋憲結果，唯有這樣才能用人民力量遏止大法官變成憲政怪獸，遭綠營痛批混淆政治責任和法律責任，恐再掀起朝野攻防。

立法院內政委員會明天將審議4項公投法部分條文修正草案。國民黨立委羅智強等人提案指出，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，期間如果遇到全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，形同「公投綁大選」。

賴士葆則表示，此次大法官解釋總統可以只享權利，不受立法院的監督，到立法院報告不可以詢答。民進黨在野的時候強力爭取國會調閱權、調查權等，如今執政了，卻雙標認定國會改革是毀憲亂政。面對少數政府與大法官沆瀣一氣剝奪三讀通過的國會改革案，包庇行政部門諸多的弊端與不適任，身為在野黨沒有喪志的權利，除了國民黨立委翁曉玲版本的《憲法訴訟法》修正案，至少要10人以上大法官出席才能召開言詞辯論庭，10月底到期的7名大法官，立法院將嚴審把關後續接替者，因此將會修法公投法項目，將公民複決的範圍包括憲法法庭的釋憲結果。

賴士葆也主張，課與總統或權責機關於公投後3個月內，提出「為實現公投提案內容之必要處置」，逾期未提出或提出之必要處置未符合公投提案內容時，權責機關之首長即應立即提出辭職。另外，該提案另外將公投對行政與立法機關之拘束力自現行法定的2年延長至4年。

民眾黨提案中增訂，公民投票案數如超過一定案數，應全部印製於同一選票，目的是為避免民眾因觀望他人領取公投票情形，進而降低公投意願。

民進黨立委吳秉叡等人則比照過去選罷法修正，要求加嚴公投的提案及連署，提案人及連署人名冊都需提供身分證發證日期，假使利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，可處5年以下徒刑、拘役或100萬元以下罰鍰。據悉，吳秉叡認為該案已淪為政治攻防，上周已要求撤案。

此次修法具高度政治性，藍綠都祭出甲級動員，黨團幹事長吳思瑤就曾直言，民意已透過公投否決公投綁大選，且實務上容易造成選務負擔，並讓意識形態凌駕而上，為何在野要與民意背道而行？預料明日內政委員會再掀激烈朝野攻防。