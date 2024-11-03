幕後／綠2026新北定蘇巧慧一尊　拔劍四顧心茫然！對李四川頗困惑

▲民進黨2026新北市長人選，逐漸定於立委蘇巧慧一尊。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長林右昌在罷樑失敗，以及子弟兵基隆市議員張顥瀚，因涉詐領助理費遭羈押後，本來勤跑新北，盛傳一搏市長大位的氣焰明顯消退；這也讓綠營的新北市長人選，逐漸定於立委蘇巧慧一尊。不過，綠營對於潛在對手、台北副市長李四川倒是很困惑，因為他一方面換了髮型、配了新鏡框，卻又釋出沒有意願的態度，讓綠營頗有拔劍四顧心茫然的不踏實感。

身兼民進黨主席的總統賴清德，雖然一再告誡黨內同志，面對2026地方選戰，切勿黨內互相攻擊，甚至下令「不談2026」；不過，賴清德肩負民進黨未來之責，其實他早就啟動地方巡訪作業，在公務之餘，拜訪各地方重要人士，針對地方選舉進行初步探詢跟了解。舉例來說，賴清德10月中旬，出席前立法院長游錫堃辦的「台灣民主尋蹤書法展」開幕，這不僅是游錫堃卸任後，兩人首次在宜蘭同台，也是在初探宜蘭地方民意狀況，以利後續的佈局作業。

至於新北市長的選戰，民進黨更視為重中之重的一級戰區。綠營新北地方人士分析幾個原因：首先，新北市已經由國民黨執政超過20年，民進黨歷次選戰在新北都陷入苦戰，不是找不到戰將，就是空降黨內大咖，票數結果還是多達30萬票的慘敗姿態；二來，新北市是台灣人口最多的城市，壓力確實不雅於總統大選。

回顧賴清德上任後的第一次全代會，特別是攸關黨內權力核心結構的黨職改選，親賴系與正國會合作態勢，成功幫助賴清德在改選中，取得多數中常委、中執委席次，建立黨內威望。但是，這也不免讓外界有所謂，賴清德在2026選舉中，會比較關愛正國會，甚至更直白地傳言稱，賴清德在2026新北選戰，較傾向支持黨秘書長、正國會的林右昌。

林右昌確實在「反濫權、護民主」宣講過程中，積極在全台各地奔走，在新北地方的著力更是顯而易見的。不過，綠營新北地方人士說，近來在「罷樑」失敗，加上子弟兵民進黨基隆市議員張顥瀚，因涉詐領助理費70萬遭羈押後，他力圖一搏市長大位的氣燄明顯消退，這也讓綠營在新北市長人選上，逐漸定於立委蘇巧慧一尊。

相對而言，國民黨的人選倒是有較多的討論。綠營地方人士則說，本來台北市副市長李四川看起來是躍躍欲試，他們有明顯注意到，李四川特別換了髮型，也換了眼鏡框，可是最近卻又透過不同管道，透露出沒有參選的意願，讓他們一頭霧水。

▲綠營尚在觀察國民黨在新北市的佈局，特別是注意台北市副市長李四川參。（圖／記者林敬旻攝）



根據綠營人士的觀察，日前民進黨新北市議員卓冠廷質疑李四川應該為403大地震新北環狀線七處嚴重錯位負責，結果李四川回應，「殺我幹嘛，我又沒有要選舉。」而李四川的乾兒子、嫡系子弟兵、國民黨高雄市議員宋立彬也在近日表示，李四川不會選，「2017年就曾被徵詢也拒絕了！」

該人士說，近來投入選舉的政治人物都不太好過，賴清德當選了，但被迫將礦工父親辛苦留下來的礦宅捐出，成立礦業博物館；新北市長侯友宜的家庭事業「大群館」也飽受分拆99塊門牌的質疑，連漲房租都成為焦點；至於民眾黨主席柯文哲，不僅政治獻金被揪出來一筆爛帳，現在更因京華城弊案遭到收押，日前被宣布再延押兩個月。

綠營該人士表示，李四川一輩子的公務員，看到選戰過程如此慘烈，說心中沒有任何警惕，家人勸阻這關，相信也很難熬得過去。但是，現在藍營其他人，也都難以一戰，而且李四川66歲了，後年選戰時就68歲，如果年近70的李四川真的執意不參選，相信國民黨也只能尊重，但勢必提早物色和佈局新的人選。

綠營人士分析目前的戰局，他認為，侯友宜最中意的接班人、副市長劉和然也是公務員出身，行事穩健也沒有爭議，但就缺了一點政治魅力，目前還在鴨子划水，地方上還傳言，他有一個「期限」，必須在期限內達到某個民調基準才能拿到參選的入場券。

另外，前立委郭素春的兒子、之前也傳出有意競選市長的立委洪孟楷，該人士說，雖然在2024選戰中囊括最高票數，但他在跨出自身選區上，目前看來是有些困難，而且在青鳥運動後，在地方上比較少看到他有明顯的參選動作。

至於常常上政論節目，具有高知名度的國民黨立委葉元之，綠營人士說，從2024選戰的得票分析，民進黨的羅致政是因緋聞、不雅片失利，許多婦女轉而投給「小民參政歐巴桑聯盟」；不過，這個聯盟在反國會擴權法與民進黨站在同一陣線，所以葉元之可能要先鞏固立委席次，他暫且不須談競逐市長大位。