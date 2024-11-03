南消四大辦理義消山搜專業訓練　整合科技工具提升搜救效率

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，課程內容涵蓋「山搜指揮」、「氣象預報運用」、「循跡應用程式實作」等內容，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，並增進與消防人員彼此的救災合作，提升義消人員的山域搜救能力。

四大隊指出，本次訓練特別邀請具有豐富山域搜救經驗的教官林瑞安擔任講師，參訓人員來自台南市消防局第四大隊及所屬各分隊的義消人員，共計30多名學員。訓練期間，學員們深入學習並實際操作山域搜救相關的工具與技術，不僅提升專業知識，也加強跨縣市之間的消防團隊聯誼與合作精神。

訓練當日的課程安排相當緊湊且貼近實務，教官林瑞安親自帶領學員進行山域搜救的指揮和幕僚作業訓練，並講解山域事故情資蒐集方法。包含介紹如何運用人工智慧（AI）氣象預報技術協助搜救工作，於救災過程快速掌握山區氣象變化，以因應突發狀況；同時也帶領學員實際操作「循跡app」和「健行筆記」等手機工具，以利提升搜救與追蹤失蹤者的能力。本場訓練也提供跨縣市消防團隊之間的聯誼機會。學員們不僅專注於課程，也能相互交流心得，增進不同消防單位間的友誼，為未來的搜救合作奠定基礎。

第四大隊長蔡國保表示，感謝義消大隊長林窓堂的重視及各義消弟兄的參與，本次訓練不僅讓義消人員提升山域搜救的實務技能，更重要的是在訓練過程中學員們能夠實際操作相關手機科技工具，並透過實作課程將學到的知識應用於實地搜救，強化整體救援效率。

消防局李明峯局長表示，市長黃偉哲相當重視城市安全，且民力資源無窮，面對山域搜救的挑戰，義消人員若能夠接受專業訓練並有效利用相關科技工具，對於消防救災上是一大助力。消防局未來將持續強化各機能型義消隊伍的培訓，並提升消防及義消同仁間的合作，以應對各類救援需求，共同守護市民的生命財產安全。