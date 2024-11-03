　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消四大辦理義消山搜專業訓練　整合科技工具提升搜救效率

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，課程內容涵蓋「山搜指揮」、「氣象預報運用」、「循跡應用程式實作」等內容，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，並增進與消防人員彼此的救災合作，提升義消人員的山域搜救能力。

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四大隊指出，本次訓練特別邀請具有豐富山域搜救經驗的教官林瑞安擔任講師，參訓人員來自台南市消防局第四大隊及所屬各分隊的義消人員，共計30多名學員。訓練期間，學員們深入學習並實際操作山域搜救相關的工具與技術，不僅提升專業知識，也加強跨縣市之間的消防團隊聯誼與合作精神。

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練當日的課程安排相當緊湊且貼近實務，教官林瑞安親自帶領學員進行山域搜救的指揮和幕僚作業訓練，並講解山域事故情資蒐集方法。包含介紹如何運用人工智慧（AI）氣象預報技術協助搜救工作，於救災過程快速掌握山區氣象變化，以因應突發狀況；同時也帶領學員實際操作「循跡app」和「健行筆記」等手機工具，以利提升搜救與追蹤失蹤者的能力。本場訓練也提供跨縣市消防團隊之間的聯誼機會。學員們不僅專注於課程，也能相互交流心得，增進不同消防單位間的友誼，為未來的搜救合作奠定基礎。

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，感謝義消大隊長林窓堂的重視及各義消弟兄的參與，本次訓練不僅讓義消人員提升山域搜救的實務技能，更重要的是在訓練過程中學員們能夠實際操作相關手機科技工具，並透過實作課程將學到的知識應用於實地搜救，強化整體救援效率。

▲南消四大隊於3日在新化消防分隊辦理「義消專業山域搜救訓練」，藉由整合科技工具來強化義消搜救技術，提升義消人員山域搜救能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，市長黃偉哲相當重視城市安全，且民力資源無窮，面對山域搜救的挑戰，義消人員若能夠接受專業訓練並有效利用相關科技工具，對於消防救災上是一大助力。消防局未來將持續強化各機能型義消隊伍的培訓，並提升消防及義消同仁間的合作，以應對各類救援需求，共同守護市民的生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸17歲「天才少女」爆紅　作弊被抓包
川普勝率大增！　最新民調曝
獨／超衰！夫妻摩鐵開房　「滿是血」急診收場
女大生「脫到剩內衣褲」畫面曝光　伊朗校園抗議被多男押走
康芮又奪1命？台中男騎車上班疑遭樹壓亡　時間在「陸警解除前」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024台灣溫泉養生與美食論壇台中登場　展出當季美食料理

南消四大辦理義消山搜專業訓練　整合科技工具提升搜救效率

台南做工行善團喜迎修繕第272戶　志工獻大愛助弱勢居住更溫馨

康芮遠颺！太平洋溫泉季11 ／2恢復展演　沿路旗幟正加速清理

在地產業創新發展！花蓮推出15條見習參訪路線　提供獎勵金

華醫56週年校慶頒卜敏正等人傑出校友　驗光師雙榜首頒獎勵金

優化客運路線！花蓮新增311美崙環線及311A機場線　11 ／1開駛

台灣首廟天壇府城歷史健行　黃偉哲盼走出健康進行台南探險之旅

400年磨一劍　台南首家衛星電視大樓動土開啟新紀元

桃園市平鎮區全民健走　市政顧問彭柏霖帶領公益團隊爭取認同度

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

SJ圭賢今年4度來台揪E.L.F「去我家」　中文推薦新專輯「明年演唱會見」

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

15萬名牌包被兒子拿去作畫　黃小柔讚：欣賞才華很重要

女兒見爸回家露笑顏　看媽就秒收起笑容XD

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

2024台灣溫泉養生與美食論壇台中登場　展出當季美食料理

南消四大辦理義消山搜專業訓練　整合科技工具提升搜救效率

台南做工行善團喜迎修繕第272戶　志工獻大愛助弱勢居住更溫馨

康芮遠颺！太平洋溫泉季11 ／2恢復展演　沿路旗幟正加速清理

在地產業創新發展！花蓮推出15條見習參訪路線　提供獎勵金

華醫56週年校慶頒卜敏正等人傑出校友　驗光師雙榜首頒獎勵金

優化客運路線！花蓮新增311美崙環線及311A機場線　11 ／1開駛

台灣首廟天壇府城歷史健行　黃偉哲盼走出健康進行台南探險之旅

400年磨一劍　台南首家衛星電視大樓動土開啟新紀元

桃園市平鎮區全民健走　市政顧問彭柏霖帶領公益團隊爭取認同度

2024台灣溫泉養生與美食論壇台中登場　展出當季美食料理

曾命中上屆大選！專家預測「川普大贏」：將奪345張選舉人票

跟美女鄉書記搞「不正當性關係」　江西縣委書記毛奇被雙開

墨西哥邪教辦活動！領袖突遭槍擊「倒臥祭壇斃命」　另有2死8傷

颱風後滿地枝葉！寵物鹿開心「大吃把費」　平時咬不到現在隨便啃

豹2戰車「隱形防護盾」　加裝戰利品主動防禦系統

頂尖搖擺人喬治差點加盟金塊？　交易談判破局原因曝

陸貨輪擱淺野柳！海況惡劣連3日暫停抽油　急尋船舶支援

快訊／中橫便道搶通增開班次放行　居民：水果終於可以送下山了

美食YTR拍廣告8小時「最後只有30秒」！　一連吃40個漢堡留陰影

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

石門水庫原水濁度飆高　啟動積極排砂

台中3大商圈辦鐵道市集　邀民眾暢遊舊城區

台南首家衛星電視大樓動土開啟新紀元

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜盼今晚全區復電

水管線漏水搶修　5鄉鎮11/5停水23小時

2024新北影響力　11位獲選者分享正向力故事

平鎮區全民健走　彭柏霖公益團隊爭取認同度　

臺灣國際陶藝雙年展開幕　侯友宜歡迎全球愛好者來鶯歌參觀

華醫56週年校慶頒卜敏正等人傑出校友

2024桃園萬聖城延長活動至11/5

退輔會五大農場參加台北旅展推高山農遊

認識桃園特兒教育資源　親子泡泡派對登場

桃園市八德區全民健走　認識埤塘生態好風景

許淑華：逐年改善偏鄉消防設施

更多熱門

相關新聞

南消辦理成醫住院大樓地下停車場及病房搶救演練

南消辦理成醫住院大樓地下停車場及病房搶救演練

有鑑於屏東安泰醫院火警造成嚴重傷亡，成大醫院1日上午9時，於住院大樓地下停車場及10樓病房模擬火災搶救，強化消防局針對轄內醫療機構救災應變能力，於災害發生時，消防人員與場所醫護人員迅速反應，藉以降低民眾傷亡及財產損失。

新吉工業區廠協會捐贈南消第六大隊訓練專用無人機

新吉工業區廠協會捐贈南消第六大隊訓練專用無人機

職業訓練及人才培育受肯定大台南總工會榮獲TTQS金牌

職業訓練及人才培育受肯定大台南總工會榮獲TTQS金牌

永慶房產集團捐贈南消防寒救護外套

永慶房產集團捐贈南消防寒救護外套

災害應變新突破南消完成T-CERT培訓及授證

災害應變新突破南消完成T-CERT培訓及授證

關鍵字：

南消義消山搜訓練

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

劉德華3hrs演唱會遭全程直播！「還是4K畫質」

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

即／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵亡

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面