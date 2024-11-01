提升醫院防災應變　南消辦理成醫住院大樓地下停車場及病房搶救演練

▲南消六大隊與成大醫院，1日上午9時，於住院大樓地下停車場及10樓病房模擬火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於屏東安泰醫院火警造成嚴重傷亡，成大醫院1日上午9時，於住院大樓地下停車場及10樓病房模擬火災搶救，強化消防局針對轄內醫療機構救災應變能力，於災害發生時，消防人員與場所醫護人員迅速反應，藉以降低民眾傷亡及財產損失。

本次演練分為兩部分，為因應韓國發生地下室停車場電動車，因內部鋰電池故障產生熱失控引發火災事件，此次演練重點採用高壓細水霧系統先行噴射1-7泡沫壓制火勢後，再以防火毯覆蓋避免火勢擴大延燒，後續再以水線進行降溫。另於住院大樓10樓病房進高樓佈線搶救演練，其過程包括院方自衛消防編組演練、消防局轄區公園分隊的指揮官進行狀況交接、重症病患搬運等狀況演練，其演練過程中因過於逼真導致現場民眾紛紛詢問醫院是否發生事故。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，醫療機構發生複合型災害時，消防單位與醫療機構應以平時演練作為基礎從容面對，積極分析場所的災害潛勢及脆弱度，規劃出最適合的應變步驟，才能在災害發生時透過明確、有效的指揮體系、通報機制、疏散作業及後續醫療等作為，將傷亡及財產損失降到最低。

消防局長李明峯表示，感謝國立成功大學醫學院附設醫院對於此次演練的重視積極配合，藉以強化自身醫院緊急事故的應變能力，消防局未來也將持續派員指導醫院的自衛消防編組演練，讓醫療人員熟練火災發生時的應變重點，持續為台南市民打造一個安居樂業、幸福宜居的城市。