災害應變新突破　南消完成T-CERT培訓及授證

▲台南市消防局25日，在台南大員皇冠假日酒店2樓會議廳辦理「2024年台南市建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）結訓授證典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為彰顯台灣民間自主緊急應變隊培訓成果，並宣揚T-CERT核心精神，台南市消防局25日，在台南大員皇冠假日酒店2樓會議廳辦理「2024年台南市建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）結訓授證典禮」，由消防局局長李明峯頒發結業證書，並於典禮中宣導台南市將持續推動符合台灣在地需求的「台灣民間自主緊急應變隊」，結合政府部門與民間力量，提升大規模災害下民眾的因應能力，建立全民防災能量，提升韌性。

台南市消防局配合中央政策，選定轄內關鍵基礎設施為第1年T-CERT重點培訓對象，包含安平國際商港、南科超高壓變電所、龍崎超高壓變電所、烏山頭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫及高鐵台南站等，於6月25日啟動台灣民間自主緊急應變隊基礎課程培訓，並於9月11日完成轄內8隊T-CERT培訓課程，本年度共培訓133人。藉由這次培訓計畫，提升民間的防災韌性，了解災時能夠自救、互助的重要，進而成為政府防救災之重要夥伴。

台南市長黃偉哲表示，透過與韌性社區、進階防災士、義勇消防組織、災害防救團體等相關資源的橫向連結，強化救災能力和效益。在災害發生政府救難人員尚未抵達前，特別是針對外來救援力量難以迅速進入的偏遠地區，由緊急應變隊執行自救，並就近對周遭民眾進行初步救援，把握黃金搶救時間，以拯救更多生命及減少財產損失。

消防局局長李明峯表示，在消防救災能力有限的情況下，面對越來越頻繁的巨災和複雜的國際情勢，有必要進一步加強社區及關鍵基礎設施之災害應變和自救能力的組織訓練。這些組織需要具備撲滅小型火災、提供基本醫療救護、安全進行搜尋和營救受難者的能力，並在災後第一時間協助救助傷者和保護財產。