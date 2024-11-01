新吉工業區廠協會全力挺消防　捐贈南消第六大隊訓練專用無人機

▲台南市消防局1日中午12時，利用新吉工業區廠商協進會辦理會員大會及理監事聯席會議期間舉行捐贈儀式，聯合捐贈3台消防訓練專用無人機予消防局第六救災救護大隊，由大隊長邱淵明受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新吉工業區廠商協進會、東佑達自動化科技股份有限公司及得森科技有限公司，1日中午12時許聯合捐贈3台消防訓練專用無人機予消防局第六救災救護大隊，並由大隊長邱淵明受贈並頒發感謝獎牌，以感謝新吉工業區廠商協進會所屬成員熱心公益。

新吉工業區廠商協進會自2021年成立以來即長期關注地方消防公眾事務，推動企業防救災不遺餘力，除秉持著自己財產自己守護精神，於8月底成立企業義消，來強化自身消防搶救能量外，近期林理事長宗德得知消防局第六大隊為培訓更多義消人員擔任無人機飛手來從事消防工作時，即登高一呼，號召所屬會員響應並迅速籌募2台無人機供消防訓練使用，而適逢本次理監事改選，新任理事長同時也是本年度台南市好人好事代表 洪靖惠女士亦熱心不落人後更加碼捐贈1台，大大提昇消防無人機立體救災訓練能量。

大隊長邱淵明表示，非常感謝新吉工業區廠協會的支持，本次捐贈為去年「推動科技園區守護家園計畫」的延伸，也是近年來單次捐贈無人機數量最多的一次，未來本大隊將妥善運用本次捐贈無人機進行訓練，預計協助所屬20位義消人員取得無人機高級飛手證照，未來一同加入救災行列，成為第六大隊最堅強的後盾。

消防局長李明峯表示，無人機在消防防救災領域上應用十分廣泛，除了火場監控、救溺空拍、山難搜救、登革熱防疫空拍、大聲公廣播及高空滅火作業等。先進的科技裝備不僅能提高消防人員執行救災任務的安全性，還能在災害現場運用無人機載具，以獲取第一手的影像資訊，協助指揮現場行動。這不僅讓救災行動更安全，也更加高效率，此次捐贈不但充實台南市消防救災裝備，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。





市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！保護家園，從自身做起。勿亂丟煙蒂、遠離易燃物；房屋周圍保持清潔、定期清理枯葉；注意用火用電安全，安全生活靠大家。我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境。希望今日捐贈活動能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。