永慶房產集團捐贈南消防寒救護外套　拋磚引玉盼替社會大眾盡心力

▲台南市中西區中正路永慶房屋，在永慶房產總部支持下，立即成立專案，捐贈消防局共計50件防寒救護外套。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區中正路永慶房屋，在消防局大力推廣企業義消以及企業ESG的分享接觸下建立起濃厚情感，永慶房產集團經營商圈十年來，對於社區大大小小事情總是放在心上，在得知消防局將有多位生力軍報到，在永慶房產總部支持下，立即成立專案，捐贈消防局共計50件防寒救護外套。

永慶房產集團致力於社會公益活動，除了協助更新國中小導護背心，讓一大早從事導護工作的學校教職人員以及愛心志工家長能更安全、安心地站在路口執勤，讓台南市的幼苗兒童安全行走在斑馬線上，一掃國際對台灣行人地獄的陰霾。更是接力起政府對於打詐的決心，協助辦理數場參與人數達500人以上的「打詐公益講座」，出錢出力只為盡到一份民間企業的公益責任，藉由提供專業優質的不動產服務供民眾諮詢，讓詐騙產業鏈能在台灣銷聲匿跡，提高民眾的防詐意識，別再讓民眾辛苦積纂的血汗錢付諸東流。

市長黃偉哲表示，企業社會責任的資源支持對我們來說非常重要，我們將善用永慶房產集團的愛心美意，政府資源有限，但民間力量無窮，這次願意將大愛延伸，足以為社會標竿、義行典範。

消防局李明峯局長表示，當新來報到的消防弟兄能夠著裝全新完整的防寒救護外套，在寒冷的氣候下出勤務，消防弟兄必能保持濟世救人的熱誠，讓社會的溫暖永續，永慶台南經管會與消防局一起為社會盡一份力，更證明台南市是一個充滿人情味的地方。