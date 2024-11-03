獨／超衰！摩鐵地板藏暗器　夫妻開房「滿是血」急診收場

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一對夫妻因為想說要到汽車旅館「泡澡」，放鬆這陣子颱風天帶來的疲累，結局卻是進了醫院急診室「過兩人世界」，讓甜蜜氣氛瞬間變了調！

▲老婆在汽車旅館房間內踩到碎玻璃受傷，房務員幫忙擦藥。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2日一對夫妻想說要前往汽車旅館「泡澡」，擺脫平常有小孩的日子，順便鬆一下颱風天帶來的疲累感，晚間就開車到高雄市南區的一家知名汽車旅館，正當兩人開開心心的打開房門，原本以為可以好好過兩人幸福世界，突然老婆才踏進房門，從腳底傳來一陣莫名刺痛感，低頭一看不得了，滿滿的鮮血就從腳底跟地板間滲出，讓她當場傻眼，老公原本的興致也瞬間涼了，原來房間內的地板竟然有碎玻璃。

眼見老婆腳受傷了，於是老公趕緊打電話給房務請他們派人來，房務人員也帶著醫藥箱來協助擦藥，不過血卻沒有停止的跡象，老公當下立刻決定要前往醫院急診室處理，房務人員表示要陪同就醫，老公表示不用，自行前往就好。這家知名汽車旅館人員說，為了表達歉意，所以房費「打8折」，由於當下血流不止，夫妻倆也沒有多說，就前往醫院救治。

▲汽車旅館房間的地板竟然有碎玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兩人開房間最後開到急診室，醫生開出診斷證明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在急診室，醫師在老婆的腳底下又取出幾塊小碎玻璃，包紮縫合就出院。不過老公越想越氣，因為汽車旅館的房間地板怎麼會莫名出現碎玻璃？不排除是房務人員打掃不乾淨，而汽車旅館的處理方式僅是房費打8折，事後也沒有再聯絡關心。這名老公強調不是價格打折的問題，因為也沒有多少錢，但認為這家知名汽車旅館應該要有更負責任的態度，畢竟開房間開到急診室，真的很解嗨！