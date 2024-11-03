生死瞬間畫面曝！女行人「切西瓜」遭猛撞險被輾　ICU搶救中

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區昨(2日)發生一起車禍，一名陶姓女行人擅自穿越車道，遭到綠燈直行的休旅車撞上，陶女當場被撞倒在地，滑行至少5公尺，全身多處擦挫傷，性命一度垂危，目前正在加護病房搶救中。

▲女行人違規穿越馬路遭休旅車撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在2日晚間7點57分，警消獲報，三民區建工路發生車禍，一名女行人遭到車輛撞擊。救護人員到場時，發現女子意識模糊，全身有擦挫傷，頭部遭到嚴重撞擊，緊急送往醫院搶救。

警方調查，當時42歲沈姓男子駕駛休旅車，沿建工路東向西方向的快車道直行，29歲陶姓女行人則是由建工路南面穿越道路，導致沈男閃避不及，撞上陶姓女行人。據監視器畫面，女行人倒地後，至少滑行5公尺遠，並倒臥在馬路中央不起，休旅車也緊急踩剎車，繞過女行人，否則險些將陶女輾過。

▲陶女遭撞擊後，在地上滑行。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方依規定對沈姓男駕駛進行酒測，酒測值為0，初步研判是陶姓女行人不依規定擅自穿越車道，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款規定，可處新臺幣500元罰鍰。不過詳細肇因仍須交由交通大隊進一步分析判斷。

據悉，陶女疑頭部、腹部受重擊，性命一度垂危，好在院方搶救後已恢復意識，目前仍在加護病房觀察中。