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王義川酸劉德華引怒火　她：一出手掀眾怒！救了蔣萬安

▲▼民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

天王劉德華睽違11年再來台灣辦演唱會，不巧碰上康芮颱風攪局，主辦單位本來宣布演唱會如期舉行，但在開演前4小時大轉彎，主辦單位跟台北市政府都被圍剿。不過，資深媒體人黃智賢3日表示，民進黨政策會執行長王義川救了台北市長蔣萬安，本來輿論在檢討蔣市府，可是王義川一出手就惹了眾怒，「為了台獨，為了去中國化的低智反人類攻擊，會讓大部分台灣人受不了」。

黃智賢說，週三晚上，台北市就宣布第二天，周四31日，停班停課，也就是颱風假，可是演唱會的主辦單位，卻宣布劉德華演唱會如期舉行，不會取消，這是有點怪的，兩件事互相矛盾，「既然出門上班上課都危險了，怎麼可以開演唱會？」

黃智賢表示，換算成政治經濟損益表來說，如果發生事故，帳是算演唱會主辦單位的？還是算蔣萬安的？她指出，有媒體甩出文件，小巨蛋是捷運局的，也就是政府的，使用條文裡，給了市政府霸王條款，可以強制改期。

黃智賢說，停班停課，捷運停駛，但市政府的場地，卻在辦演唱會。這不出事的話，是找罵挨，一但出什麼事，沒有人可以承擔責任，搞到快開唱了，才宣布取消，當然被罵爆，主辦單位跟蔣市府，都得各自捧了責任回家。

不過，黃智賢說，沒想到最後是王義川出來救了蔣萬安，先是有人出來酸，說劉德華是大陸政協委員，可是大家一查證就知道，劉德華不是政協委員；同屬台獨的台灣基進黨，也出來罵劉德華一堆有的沒的。

黃智賢表示，劉德華唱一首「中國人」，綠營又大酸特酸，民進黨政策會執行長王義川，說大陸高鐵沒有靠背的王義川，被國台辦點名挑動兩岸對立的王義川，當然也要出面表演，以符眾望。王義川找不到罵點，竟然質疑劉德華怎麼可以在台灣唱「中國人」，酸這是中國演唱會的畫面。

黃智賢說，本來輿論在檢討蔣萬安，可是王義川一出手，就惹了眾怒，因為為了台獨，為了去中國化的低智反人類攻擊，會讓大部分台灣人受不了，要搞到這樣，那不是得把整個台灣，扔進焚化爐銷毀，「京戲不唱，歌仔戲要不要唱？布袋戲？八家將？金庸小說？民歌？周杰倫？鄧麗君？台灣本省人的墓碑？族譜？關公？媽祖？哪個不是很中國？」

黃智賢指出，這種癲狂，就會讓民進黨的執政，賴清德的政權，窮途末路，其實從1月至今，如果不是藍白在立法院亂搞，不是柯文哲貪汙弊案大爆發，賴清德的支持度就會被一直困在40%坐困愁城。

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