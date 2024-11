吳志中稱「非常擔心美選」　外交部澄清：外媒未精準掌握談話內涵

▲外交部次長吳志中。(資料照/記者林敬旻攝)

記者陶本和/台北報導

美國總統大選進入最後倒數階段,而我國外交部次長吳志中在接受美國《國會山報,The Hill》訪問時,用了「非常非常擔心」(very, very worried)來形容這場選戰,讓前共和黨亞太區主席、國際政治觀察家方恩格(Ross Feingold )認為,此舉不恰當且失禮。對此,我外交部3日澄清,這並非接受特定媒體的專訪,吳志中是在餐敘中被問及「是否憂心」,而吳志中是回應「跟各國一樣關心」,對話是在輕鬆場合進行,外媒未精準掌握談話內涵。

前共和黨亞太區主席、國際政治觀察家方恩格(Ross Feingold )表示,一個國家的外交官不應該針對美國選舉說「worried」這句話,這是非常不恰當、非常失禮,不知道吳志中在想什麼。

對此,外交部3日發出澄清,強調吳志中是於10月29日與來台訪問的各國政經記者團餐敍,與外媒就各項議題廣泛交換意見,並非接受特定媒體的專訪。

外交部表示,吳志中席間就記者詢問是否憂心(worry)美國大選時表示,我國與各國一樣關心(concern)美國總統大選,尤其美國是我國最重要的夥伴,台灣與美國兩黨都有長期合作經驗,美國對台灣的支持也可說是跨黨派的共識,因此無論哪位候選人當選,都對未來台美關係深具信心。

外交部強調,上述對話在輕鬆場合下進行,外媒或未精準掌握吳志中的談話內涵。有關媒體報導在未向外交部查證的情況下,由未出席該餐敍的方恩格加以評論,外交部表示遺憾,並鄭重澄清說明吳次長的實際談話,以正視聽。

外媒報導吳志中談話內容原文如下:

We are very concerned by the election of the U.S., because the U.S. is our most important ally,” Deputy Foreign Affairs Minister Francois Chihchung Wu told The Hill in an interview. He said Taiwan is “very, very worried” about the election.