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京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！　確認是雜交種

記者王佩翊／編譯

日本本周受鋒面與低氣壓影響，各地28日都降下大雨，然而大雨過後的29日，京都市鴨川岸邊竟出現詭異的1.3公尺「變種巨魚」，隨即由警方捕捉保存。經調查，這條怪魚是原生特有種「日本大鯢」與中國外來種的雜交種，可能危害到原生種生存。

根據《京都新聞》報導，京都市北區的鴨川河堤邊29日上午出現一條1.3公尺長的大鯢，路人發現後隨即通報警察，並由警察北署捕獲。事實上，日本的特有種「日本大鯢」被列為國家特別天然紀念物，然而該條大鯢卻非常見的品種，讓當局不敢大意。

經確認，這條大鯢是日本特有種與來自中國的外來種進行雜交的變種大鯢，接下來會進一步透過DNA鑑定判斷。

環境署指出，由於日本大鯢與其他外來種的雜交個體已經嚴重影響到原生種，因此自7月1日起將把這些雜交種大鯢列為「特定外來生物」，禁止一切移動、飼養、販售、轉讓行為，以保育原生種的日本大鯢。

據悉，日本大鯢與雜交種、外來種的外型十分相似，通常難以辨別，不過京都大學的研究團隊2023年已發明一種辨別手法，未來將多加宣導利用。

環境省呼籲公眾積極配合，共同維護生物多樣性，並強調，如果遇到不明大鯢，請直接通報當地政府或是當地的地方環境事務所。

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