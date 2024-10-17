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巴貝多籍貨輪擱淺抽完殘油　航港局：評估海洋影響最低移除方案

▲▼蘭嶼擱淺的巴貝多籍貨輪BLUE LAGOON，10月13日完成逾300噸的殘油移除。（圖／航港局提供）

▲蘭嶼擱淺的巴貝多籍貨輪BLUE LAGOON，10月13日完成逾300噸的殘油移除。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風日前來襲，一艘巴貝多籍貨輪BLUE LAGOON，擱淺在蘭嶼，10月13日完成所有逾300噸的殘油移除，抽油作業平台船今駛返高雄港，將殘油交由專業合格廢棄物清理廠商處理。航港局表示，擱淺時船體斷裂處所外洩的部分殘貨，現正評估尋求對海洋生態保育影響最低的移除方案。

蘭嶼擁有獨特的地形景觀及豐富生態資源，巴貝多籍BLUE LAGOON於10月1日擱淺於蘭嶼龍門港南側，船東及其互保責任保險(P&I)公司，連日進行餘油抽除，目前已完成所有逾300噸的殘油移除作業。

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航港局表示，為求審慎，航港局要求打撈抽油團隊二度逐艙檢查確認所有殘油均已抽除，並由第三公正單位持續進行認證作業中，針對重油櫃部分並要求以高標準的熱水洗艙作業徹底清除可能殘留油污。

▲▼蘭嶼擱淺的巴貝多籍貨輪BLUE LAGOON，10月13日完成逾300噸的殘油移除。（圖／航港局提供）

▲航港局長葉協隆赴蘭嶼現場，了解並督導抽油作業。（圖／航港局提供）

今日抽油作業平台船將駛返高雄港，將抽除殘油交由專業合格廢棄物清理廠商處理，並完成防污資材整補後再回到蘭嶼，接續進行重油櫃洗艙作業，並持續監測維護船體與環境狀況，加強落實防污措施。

航港局指出，考量該貨輪總噸位達4萬3498，移除作業複雜度高，已要求船東及P&I保險公司最遲應於12月9日前提出殘貨及船體移除計畫，在船體移除前並應持續妥善監控及維護船體及環境狀況，隨時應變處置。

針對擱淺時船體斷裂處所外洩的部分殘貨，航港局表示，已要求P&I保險公司應優先移除，海保署並已會同P&I保險公司派遣的國際生態專家、國內海洋生態專家與國際船東除污聯盟專家進行水下調查及研討，現正評估尋求對海洋生態保育影響最低的移除方案，以早日恢復蘭嶼美麗海岸風貌與生態環境。

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蘭嶼巴貝多籍貨輪殘油移除海洋生態環境保育

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