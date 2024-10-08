台灣泥灘地消失近6成！農業部：威脅候鳥遷徙與生物多樣性

▲農業部生多所研究發現，台灣西海岸泥灘地百年來減少58%。（圖／生多所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部生物多樣性研究所近日在國際期刊《Wetlands》發表關於台灣西海岸泥灘地百年變遷的研究成果，研究發現在經歷100年大規模人為開發後，泥灘地整體面積大幅減少58%，天然棲地逐漸被人工化設施取代，威脅生物多樣性、也影響候鳥遷徙。研究團隊指出，近10年泥灘地面積雖有小幅回升，仍呼籲政府重新審視沿海地區的土地利用規劃，維護泥灘地生態。

生多所表示，泥灘地是最重要的生態系之一，不僅提供碳吸存等生態服務功能，還承載高度生物多樣性。泥灘地的減少將威脅到生物多樣性，尤其對遷徙性水鳥構成了重大威脅。台灣位於東亞—澳大利西亞遷徙路線的中點，是候鳥遷徙路線上的重要中繼站，因此，台灣泥灘地的健全程度對東亞水鳥的存續至關重要。

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生多所指出，根據澳洲研究，全球泥灘地自1984至2016年間流失了16%，亞洲因20世紀末經濟與工業成長快速，沿海泥灘地流失程度遠高於全球。研究團隊透過歷史地圖與衛星影像分析發現，台灣的泥灘地變遷可分為三個時期：1920至1950年間，泥灘地在自然營力的推動下持續增長；但自1950年代開始，隨著大規模人為開發的展開，泥灘地逐年減少，至2010年約有58%的泥灘地消失。

生多所進一步指出，目前全台僅存完整的泥灘地位於彰化漢寶濕地、芳苑濕地及濁水溪出海口的大城濕地一帶，該區域是遷徙線上的關鍵能量補給站，肩負著重要的生態系服務功能，也孕育著大量無脊椎生物，更是眾多水鳥的重要覓食地。

生多所組長林瑞興表示，觀察近10年西海岸泥灘地面積並未縮小，甚至有小幅上升趨勢，主要是海岸開發已經快要飽和，以及各界越來越關注生態觀念等因素，未來沿海地區的土地利用規劃必須更加謹慎，尤其在拓展綠色能源基礎設施時，應避免泥灘地繼續流失，以達成全球生物多樣性保育目標。





▲藍色區塊表示曾經是泥灘地的區域，紅色是現存泥灘地分布位置。（圖／生多所提供）