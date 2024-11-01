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踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽　反骨酷炫全都錄

▲▼新北刺青猴群出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑：颱風天倒幾台正常吧。（圖／翻攝IG）

▲吳成勳與朋友在颱風夜隨機踹倒路邊的機車。（圖／翻攝IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名20歲吳姓男子，在康芮襲台當晚與多名朋友外出，隨機踹倒機車，並上傳影片到社交媒體上嘲笑，今日被警方逮捕移送。對此，吳男上YT頻道「反骨男孩」道歉，希望網友針對他一人去罵就好，不要牽扯到他的爸媽。

反骨男孩1日晚間上傳最新影片，酷炫表示，20歲男子吳成勳因認識頻道內的成員小胖，加上孫生是很愛車的人，才會幫忙拍攝這部道歉影片，「但我不覺得我們應該借你這平台給你道歉，你今天上我們節目，基本上就是要來被羞辱的，你自己要搞清楚這件事」。

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▲▼踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽　反骨酷炫全都錄。（圖／翻攝WACKYBOYS 反骨男孩YT）

▲▼踹機車的20歲男子吳成勳出面道歉。（圖／翻攝WACKYBOYS 反骨男孩YT）

▲▼踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽　反骨酷炫全都錄。（圖／翻攝WACKYBOYS 反骨男孩YT）

吳成勳邊嚼檳榔邊對著鏡頭表示，他目前是油漆工，當晚跟朋友外出，其中一人提議踢倒機車，他覺得好玩就去做，再由另名朋友拍攝，但他覺得是自己做錯，才會獨自前來。

對此，酷炫直言，其實是三個人都有問題，三個人都應該出面道歉，但吳成勳要上節目，是因為IG遭到網暴。假設網友沒有出征，吳成勳也不會出面道歉，「你這些（事後道歉）都是多做的，你知道嗎？因為你在踢別人車的當下沒有想到這些，如果每一個人都覺得道歉可以解決問題，那我現在去把你的車踹倒再道歉，你覺得這樣可以接受嗎？」

吳成勳並無回應，接著表示他的父母並不知情此事，知道時已經是警察上門將他帶走的時候。此外，吳成勳表示，他無法接受網友講到他的父母不會教、生他很丟臉這種話，「我覺得針對我一個人就好了，扯到爸媽太多了」。

▲▼踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽　反骨酷炫全都錄。（圖／翻攝WACKYBOYS 反骨男孩YT）

▲▼吳成勳認為網友留言不該牽扯到他的父母。（圖／翻攝WACKYBOYS 反骨男孩YT）

▲▼踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽　反骨酷炫全都錄。（圖／翻攝WACKYBOYS 反骨男孩YT）

三人討論到刺青部分，孫生詢問，為何吳的脖子沒有打霧。對此，吳成勳表示，「因為真的太痛了，想說裡面先刺完，再去刺脖子」。

孫生感嘆，這種行為不會出現在正常的人身上，就連高雄的猴子，真正的猴子都不會這麼做，「因為他們沒有力氣推倒」。

此外，酷炫指出，有網友提供照片，吳成勳過去曾亂翻他人的骨灰罈。吳成勳也表示，當初也覺得好玩才去做，現在覺得有點過火，感到很抱歉。

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