2024屏東滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽　11／2精彩登場

▲屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華2日登場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華於今(2)日起一連兩天舉行，除精彩衝浪賽事，還有豐富的在地風情海洋市集、手作DIY、海洋音樂會等周邊活動，場面熱絡。

屏東縣政府表示今年賽事首次與亞洲衝浪聯盟（AsianSurf Co., 以下簡稱ASC) 合作，提升賽事規格，擴大成為全亞洲賽事，以與ASC合作及佳樂水衝浪賽事為出發點，打造一場引人注目的海洋盛會，達到我們對世界推廣屏東運動觀光的效益。

這次賽事分為A、Ｂ二區域，各別進行國際及國內賽事組別，佳樂水也成為全台灣首次於海域同時進行2組衝浪競賽的地方，統計本次比賽報名系統，包含10個以上的國家共計超過200名選手來到佳樂水共享賽事！

除了最吸引衝浪好手的海上精彩比賽，也為觀賽民眾規劃以滿州在地風情發想的周邊活動，從手作DIY到美食海洋市集，讓大家在漁村公園椰林草地上享受著輕快的音樂，快來一起參加「2024屏東滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽」。

屏東縣政府交通旅遊處表示，希望藉由這次活動，將屏東滿州佳樂水推廣成為「Surf Village」，打開亞洲衝浪旅人的新旅程。相關活動資訊可上台灣海洋休閒運動發展協會(TORSA) 粉絲專頁及官網https://torsa.tw/zh-hant/，持續追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。