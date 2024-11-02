今年518件闖紅燈事故釀5死　屏警11／4起連續3天專案取締

▲屏東縣警方4日起3天執行專案闖紅燈取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為了防止因闖紅燈所引發的傷亡，將自11月4日起展開「闖紅燈違規取締專案」，在事故頻繁的路口加強違規取締，並積極利用科技執法，藉此有效降低事故發生率，保障用路人生命財產的安全。

闖紅燈是駕駛人常見的危險行為之一，易發生於路口並帶來嚴重交通事故風險。根據屏東縣政府警察局統計，112年屏東縣約有七成的交通事故發生於路口，其中闖紅燈行為是事故主因之一。

數據顯示，113年1至10月間，屏東縣共發生518件闖紅燈事故，導致5人死亡、791人受傷，雖與去年同期相比事故減少95件、死亡人數減少2人、受傷人數減少127人，但這一行為依然威脅路口安全。駕駛人若能於號誌轉黃燈時減速，避免加速闖越紅燈，將能有效減少事故發生。

為更有效遏止闖紅燈行為，警察局將於特定路口強化實地攔查勤務，並利用科技設備進行違規取締，藉由科技執法與實地檢查雙管齊下，提高執法效能。此專案將針對多個事故頻發路口強化取締，旨在透過持續性執法，促使駕駛人養成自發守法的習慣，減少違規行為發生。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗強調，這次取締專案並非以懲罰為目的，而是希望藉由持續執法導正違規行為，嚇阻部分駕駛人的不良習慣，保障每位用路人的安全。他呼籲駕駛人應自覺遵守交通號誌，以維護自己及他人生命財產，建立守法觀念，共同營造安全的交通環境。