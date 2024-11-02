超吸睛！澳洲猛男vs屏東消防沙灘排球友誼賽　民眾圍觀

▲澳洲消防員與屏東縣政府消防局沙灘排球賽。(圖／屏東縣政府提供)

記者陳崑福／屏東報導

為讓澳洲消防員們感受南國魅力，屏東縣政府邀請他們於11月1日至2日，走訪最南端的墾丁大街、南灣、車城福安宮與看海美術館等景點，猛男們所到之處皆吸引大批民眾駐足圍觀、爭相拍照。縣府表示，澳洲消防員的出現，不僅成為國境之南最吸睛的亮點，更期待藉由走訪各個景點行銷屏東特色。

2日一早在屏東消防員們的熱情邀約下，沙灘排球友誼賽在炙熱的陽光下展開，兩隊選手們在南灣的細沙上激烈對決，消防員們秀出精實的身材與陽光形象吸引了大批民眾圍觀，不僅有在地鄉親，更有遠從基隆、臺南及高雄前來的民眾，場面相當熱烈。

球場上，雙方皆展現出高度的敏捷與協調，不顧沙粒飛揚的接球、傳球與扣球，都充滿爆發力，過程中兩者勢均力敵，雙方啦啦隊的加油聲與喝采聲也此起彼落，氣氛緊張的賽場中，不僅展現消防員們的體能與團隊精神，同時也促進彼此間的交流，最後由屏東消防員以3:2獲得勝利。

在緊張刺激的沙灘排球友誼賽結束後，縣府團隊接著帶領澳洲消防員們品嚐後壁湖聞名的海鮮美食，新鮮美味、大份又平價的海產也讓澳洲弟兄們紛紛豎起大拇指；接續走訪車城當地重要的信仰中心福安宮一行人對有著「神明點鈔機」之稱的金爐嘖嘖稱奇，也進一步了解福安宮歷史文化脈絡，感受屏東豐富的文化底蘊。

行程尾聲，澳洲消防弟兄們來到恆春藝術新地標「看海美術館」，最新展覽「Simply Daily就是日常」由日本藝術家鮫島大輔以獨特的「Flatball 平面球」技法，澳洲猛男們對於將屏東海口的漁村風景轉換成藝術作品，感到相當驚艷。

縣府表示，此次特地為澳洲消防員安排多樣的特色景點，不僅促進雙方消防員間的認識、展現屏東豐富的在地魅力與文化，更讓澳洲猛男們對屏東留下深刻印象，未來將持續推動與國際間的合作與交流，以吸引更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東特色美景。

「屏東天氣非常好」澳洲消防員們表示，非常謝謝縣府團隊與屏東消防員們的邀請，此次行程不僅見識到屏東的美、感受到當地民眾的熱情與友善，也對墾丁的自然美景和多元文化留下深刻印象，期待未來能有機會再次到訪這座美麗的城市。