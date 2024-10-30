田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」抓不完　堆滿一車畫面曝光

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣萬丹鄉綠鬣蜥橫行！目前正是萬丹紅豆栽種的季節，但紅豆幼苗才剛長出來，就被綠鬣蜥啃食光光，令農民們苦不堪言，且綠鬣蜥數量相當龐大，根本抓不完。透過影片可發現，小小一塊田地，放眼望去竟有數隻綠鬣蜥，宛如綠鬣蜥版的田園侏儸紀公園。

▲屏東縣萬丹鄉綠鬣蜥肆虐，農民苦不堪言。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

立委蘇清泉表示，外來種綠鬣蜥原先被當成寵物飼養，後來逃跑或遭棄養至野外，雜食性的綠鬣蜥雖然鮮少傷人，但卻會對農作物造成損害，綠鬣蜥繁殖能力強到數量已在屏東氾濫成災，造成大量農作物損失，呼籲政府部門必須重視此議題。

蘇清泉指出，今年全台已抓獲5萬多隻綠鬣蜥，其中屏東的數量就佔超過一半，另外，縣政府今年編列350萬元的抓捕補助經費也全部用盡，農民擔憂，在沒有經費補助的狀況下，綠鬣蜥會更加猖獗。

屏東一名80歲阿嬤為了守護剛長出的紅豆幼苗，帶著長棍守在田邊，一見到綠鬣蜥就上前驅趕，但效果不彰。透過影片可看到，光在距離約20米的田埂上就有4隻綠鬣蜥，且見到人類在附近也不離去，完全不怕人。

屏東縣議員洪宗麒更是每晚帶著鄉親抓捕綠鬣蜥，但因綠鬣蜥繁殖能力強，每次繁殖可產20至70顆卵，在沒有天敵且氣候合適的環境下，可快速在野外建立族群，根本抓不完，只見貨車後車斗上堆滿一車的綠鬣蜥，估算數量少則數十隻，多則破百隻，畫面相當驚人。