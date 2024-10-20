新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

▲國際通緝犯、西班牙籍男子奧納德遭新加坡拒絕入境，並於20日清晨遣返回台。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

藏身台灣5年多的西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），涉嫌在義大利犯下10億汽車租售詐騙案，遭國際刑警組織列為紅色通報犯嫌，19日被移民署強制驅逐出境，但他飛抵新加坡後遭拒絕入境，並於今（20日）清晨遣返回台，移民署表示奧納德是禁止入國對象，後續將依法安排遣送。

奧納德涉嫌在義大利法下詐騙案，遭義大利、西班牙列為國際通緝犯，近日被國際刑警組織查出他早已藏匿台灣數年，甚至還與妻子在台北開設高檔餐廳。

移民署18日決議將他強制驅逐出境，並將他帶上飛機，期間奧德納緊急透過律師向行政法院提審，台北高等行政法院認為移民署執行程序有瑕疵，裁定應予以釋放。但為時已晚，奧納德19日凌晨已經由移民署人員協助，搭機離台並飛往新加坡。

不過，奧德納因為是國際刑警組織通報的對象，遭新加坡海關拒絕入境，並於今日清晨遣返回台。對此，移民署表示，奧納德是禁止入國對象，抵台後將依規定禁止入國，並協調安排遣送，在等待遣返期間，將依法安排照護奧納德，目前正積極聯繫同意轉機的國家。