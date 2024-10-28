桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

▲桃園女童強擄案於市政總質詢引發市議員彭俊豪關切。（圖／民進黨市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區一名國小女童，27日光天化日之下，遭到男子當街強拉侵犯，女童當下奮力抵抗、尖叫狂呼「救我」，27秒監視器畫面在社群平台曝光，引發社會輿論譁然！民進黨市議員彭俊豪、黃瓊慧28日於市政總質詢，針對女童強擄案，要求市府應加強社安網。

▲桃園女童強擄案於市政總質詢引發市議員黃瓊慧關切。（圖／民進黨市議會黨團提供）

彭俊豪說，這位剛滿18歲的嫌疑人患有精神障礙，市府應該早就要於社會安全網中掌握狀況，及早預防事件發生，而不是憾事發生之後才進行補救。黃瓊慧說，女童遭到男子當街強拉侵犯事件，受害女童媽媽會上網Po文，是因為她認為，加害人可能因為有精障問題而不了了之！

黃瓊據說，據地方社群指出，該男子經常在週邊環境裸露上半身，或是有一些奇怪的作為，這是社會很嚴重的現象，希望相關單位正視。

市警局表示，昨日接獲報案後，立即會同社會局社工到場，經評估被害女童年幼，會談過程出現創傷反應，不宜反覆接受相關人員重複詢（訊）問，避免其再次回憶遭侵害之情境而造成二次傷害，經取得家屬同意，該案報請檢察官進入減少重複陳述作業程序。