山陀兒未達標放2天！雙北災情多「今天卻要上班」　氣象粉專開噴市長

▲康芮颱風橫掃全台，北市街頭1日出現一堆傾倒路樹，導致民眾上班困難重重。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

康芮颱風儘管已離開台灣，過境時仍造成各地嚴重災情，台北市1日恢復正常上班上課，許多人出門時目擊許多路樹、鐵皮掉落在路上，導致上班之路困難重重，引發民眾不滿。氣象粉專「用事實說颱風」也質疑，上次山陀兒時北市風雨未達標卻連放2天，為何如今災情嚴重卻反而要市民上班上課？

氣象粉專「用事實說颱風」表示，大家1日上午上班上課辛苦了，他10月31日就預告了，這次風雨狀況會接近9年前蘇迪勒，康芮颱風為北部帶來的災情非常慘重「不亞於蘇迪勒」，像是蘇迪勒當年造成北市2079件路樹倒塌，是史上最多，而康芮如今1972件是史上次多。

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用事實說颱風指出，當年蘇迪勒颱風過境後，風雨停歇後一樣是上班上課，不過當時遇上星期日，所以都會區並無太大差別，而康芮帶來的災損在雙北地區僅次於蘇迪勒，但這次遇上了星期五，有超過300萬人口流動於「災區」間上班，即使雙方各單位用盡全力，仍無法恢復「主要幹道」之安全通行，狀況與山陀兒過境高雄市後情況一樣。

用事實說颱風說，講到這裡，大家可能不禁要問，「為何當初山陀兒無列入警戒區、風雨預報未達標，卻能放假兩天」、「為何災情慘重卻要大家越過路樹、尖銳鐵皮去上班上課」、「為何里長們一再建議，北市長卻不睬不理不納」、「北北基桃防災假的標準為何如此不一？」

用事實說颱風表示，既然已知道清理災區要時間，為何不彈性調整，真正需要的時候不放，不需要的時候放，代表首長智慧不足，這種事情實在不應該發生。他也說，如果要拿北北基桃共同生活圈來說，雙北一放假，那麼桃園基隆也得放，但難道沒有討論空間嗎，或不能彈性調整嗎，「死板的腦袋、死板的決策、死板的體制，最終受苦的仍是人民」。