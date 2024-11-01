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快訊／ 「上帝的部落」成孤島！族人徒步求援　百人受困存糧剩3天

▲▼司馬庫斯部落成孤島　居民徒步求援！存糧僅剩3天。（圖／翻攝臉書Smangus司馬庫斯）

▲「上帝的部落」司馬庫斯因康芮帶來豪雨，導致多處道路坍方、橋梁斷裂，成為孤島。（圖／翻攝臉書Smangus司馬庫斯，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有「上帝的部落」美稱的新竹縣司馬庫斯部落因颱風康芮帶來豪雨，導致多處道路坍方、橋梁斷裂，成為孤島。今日下午部落居民拔山涉水徒步向外求援，新竹縣消防局接獲通報後，迅速組織救援隊伍前往，部落約百餘人受困，存糧僅剩3天。

司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔約1500公尺，交通因道路坍方和司馬庫斯二號橋沖毀而中斷，加上山區停電和基地台斷訊，居民無法對外聯絡。災情直到今日中午，才有部落青年徒步向外求援，讓外界得知孤立情況。

救援隊從尖石鄉泰崗部落出發，沿產業道路前進，但只到達10公里處即受阻，剩餘道路情況不明，沿途多處落石與電桿斷裂。部落青年表示，受困居民約百人，外地遊客已在颱風來臨前撤離，無遊客受困。

新竹縣府表示，原民處處長雲天寶在獲知災情後，立即與尖石鄉公所出發前往會勘，了解坍方狀況及搶通方式。縣長楊文科指示相關單位立即搶通道路，並計劃申請空勤總隊協助投送物資。

目前了解司馬庫斯產業道路在4K及10K處有2處落石、坍方，正進行搶通工作，力求盡早恢復通行，只是颱風雖已離境，但山區仍有零星坍方及落石，務必注意安全。目前司馬庫斯部落聯絡道尚未請通，遊客請暫勿前往。

▲▼司馬庫斯部落成孤島　居民徒步求援！存糧僅剩3天。（圖／翻攝臉書Smangus司馬庫斯）

▲▼今日下午部落居民拔山涉水徒步向外求援，新竹縣消防局接獲通報後，迅速組織救援隊伍前往。

▲▼司馬庫斯部落成孤島　居民徒步求援！存糧僅剩3天。（圖／翻攝臉書Smangus司馬庫斯）

▲▼司馬庫斯部落成孤島　居民徒步求援！存糧僅剩3天。（圖／翻攝臉書Smangus司馬庫斯）

▲▼目前司馬庫斯部落聯絡道尚未請通，遊客請暫勿前往。

▲▼司馬庫斯部落成孤島　居民徒步求援！存糧僅剩3天。（圖／翻攝臉書Smangus司馬庫斯）

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