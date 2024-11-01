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新北徹夜修復市容　侯友宜籲企業體恤員工：以安全為優先考量

▲新北徹夜修復市容　侯友宜籲企業體恤員工。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜責成市府團隊力拚最快速度恢復整體市容。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

康芮颱風來襲！新北市全面總動員搶災，正值市政總質詢會期，市長侯友宜今（1日）率市府團隊赴議會說明，市府團隊正以最快速度恢復市容，並呼籲企業主體恤員工上班過程中如因交通有遲到或耽誤情形，請企業主不扣薪、不責罵、不扣全勤獎金。侯友宜隨後趕赴國光公園及環河公園視察路樹傾倒復原情形，感謝國軍弟兄及第一線同仁連日的辛勞，也提醒各區公所、景觀處及環保局務必重新檢查各項公共設施安全情形，以民眾安全為優先。

有關康芮颱風新北市災情及災後復原狀況，侯友宜表示，新北市幅員遼闊，面對颱風可能帶來的災情，市府嚴陣以待，於颱風接近前三天即開設災害應變中心，24小時不間斷監控颱風動向，目前仍維持一級開設。10月31日康芮颱風肆虐造成新北多處災情，其中路樹倒塌案件佔比近五成，持續搶修圍籬、鐵皮倒塌及邊坡滑落等災情。

▲新北徹夜修復市容　侯友宜籲企業體恤員工。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝第一線同仁災後立刻投入環境清整復原工作。

至於交通部分，10月31日市府團隊已不眠不休進行搶通，橫移門自1日上午5時起陸續開放通行，僅剩永福橫移門段清整中，力拚今日全線搶通。新北市校園部分，今日計有4所學校停課，若學生遇交通問題無法到校，學校也會採實體線上並行方式授課，經統計全市目前有102校園通報災損，多為強降雨導致磁磚剝落、校樹倒塌及校門故障等災情，各校持續努力搶修復原中。

侯友宜感謝市府及區公所第一線同仁自昨日深夜風雨稍緩後，即不眠不休立即啟動環境清整復原工作，今日29區清潔隊全力總動員，希望力拚今日下班前恢復整體市容。另外，針對萬里外海鈺洲啟航貨輪擱淺事件，今日下午將重油抽出，避免污染海洋環境，侯友宜也感謝環保局同仁持續在現場處置協調。

▲新北徹夜修復市容　侯友宜籲企業體恤員工。（圖／新北市新聞局提供）

▲康芮颱風來襲，侯友宜1日上午視察路樹傾倒復原情形。

針對議員關心市民今日因路樹傾倒等情形造成上班遲到，侯友宜呼籲各企業主體諒員工，因受天災影響的出缺勤狀況，應免予記點，也盼員工全勤獎金不受影響。有關議員建議應給予市府第一線救災人員實質勉勵，如補休時數或加班費，侯友宜表示，基層救災人員十分辛苦，颱風執勤期間不眠不休為新北市民付出，一定會體恤第一線同仁，該給的一定不會吝嗇。

侯友宜上午前往國光公園及環河公園視察路樹傾倒復原工作時也強調，守護市民生命財產安全是第一要務，他指示相關單位全面檢修民眾日常使用的人行步道、公園遊具等公共設施，將任何有傾倒、斷枝掉落疑慮的樹木切割清運，確保公共安全。

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