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「台北市容嚇死人」他怒上班大亂！PTT吵翻：放假一定被罵死

▲▼康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行。（圖／記者李毓康攝）

▲北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

康芮離台後，甩尾強風豪雨依舊強勁，各地災情不斷。不少網友都認為，今（1日）應該再放一天颱風假，一是擔心路況不佳，二則要恢復家園，還有人則呼，「真的原地嚇到，台北的市容嚇死人！」引發全場吵翻，「早上出門一趟覺得怎麼來到叢林」、「真的要給清潔隊一個讚」。

一名網友在PTT以「北市超爛路況居然要上班」為標題發文，平常10分鐘的上班車程，他今天卻開了30分鐘，「路上樹木倒一片，不只是小樹還有巨木，直接把雙向車道都封了！」

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原PO接著又抱怨，一堆公車在路上繞路、迴轉，導致駕駛、騎士根本動彈不得，更糟的是還有公車跟機車的車禍。對此，原PO直呼，以為相關單位會在半夜清除路障，才會決定不放假，「結果真的是高估了。」

另一位網友也發文直呼，「真的原地嚇到，台北的市容嚇死人，之前山陀兒對高雄那就算了風那麼強，但康芮對台北的風沒有強成這樣啊？台北市容慘成這樣？」

底下網友熱議，「住外圍單趟通勤一小時的一定受影響」、「今天路況真的糟」、「早上出門一趟覺得怎麼來到叢林」、「現在還塞在路上」、「撫遠街整條封，搞得民權大橋口一堆車尷尬」、「公車直接卡住，連司機都不知道怎麼開了」、「今天早上公司全體遲到塞在路上」、「最扯的是連台鐵都不通還要人上班」。

也有許多網友幫平反，「亂講，雙北都搭捷運」、「不想上班可以回家，沒人逼你」、「其實清的蠻快的，昨晚八點就看到很多人在清了」、「一夜排除？出事你負責喔」、「我覺得路上狀況還好吧，真的要給清潔隊一個讚」、「昨晚清理的才有問題吧？風那麼大」、「今天台北放假的話一定被網軍罵死的」。

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