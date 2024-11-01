「2波階梯式降溫」北東探1字頭又甩雨　下周又有熱帶系統

▲未來一周受東北季風影響，北東轉濕涼。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風遠離，明天(2日)起未來一周將有兩波東北季風接力，溫度將出現階梯式下滑，其中下周一到下周四北部和東北部低溫最低下探19度，未來一周北部、東半部溼答答。下周又有熱帶擾動，不排除發展熱帶低壓或颱風，靠近台灣機率低。

中央氣象署預報員林定宜表示，康芮颱風逐漸進入北方鋒面系統，明天起將受北方一股大陸高壓影響，東北季風隨之增強，北部、東北部轉涼，北部和東半部出現降雨；下周一之後另一個大陸高壓南下，帶來另一股更強東北季風，一直下周四都在第二波東北季風影響下，北部、東北部較涼。

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針對未來一周降雨趨勢，林定宜進一步說明，明天和後天這兩天第一波東北季風南下，桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東一帶有零星短暫雨，恆春半島也會下一點雨，中南部山區午後有零星短暫雨。

林定宜指出，下周一到下周四開始有另一波東北季風南下，帶來水氣略多，北部、東北部、恆春半島有局部短暫雨，花東一帶有零星短暫雨，中南部山區午後零星短暫陣雨；下周五東北季風減弱轉偏東風，迎風面東半部出現局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，中南部山區午後有零星短暫雨。

▲未來一周兩波東北季風影響，出現階梯式降溫。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，林定宜表示，未來一周有兩波東北季風，將出現階梯式降溫，其中第二波東北季風影響下周一到下周四，北部、東北部低溫將下降到19到20度，高溫也降至22到23度，秋意越來越濃。

至於下周會不會有颱風，天氣風險公司今也在臉書上表示，目前來看在菲律賓以東的海面上仍可能會再有熱帶擾動發展的情況，也不排除在下周後期發展為熱帶低壓或颱風的可能性，但是否接近台灣就有待觀察，機會可能較為偏低。

林定宜則說明，目前看起來北方系統很強，要突破不太容易，不過熱帶擾動也有可能會有發展颱風，但根據統計，11月侵台的颱風平均不到1個，受到東北季風影響，冷空氣籠罩，颱風要進來台灣不容易，11月颱風靠近台灣機率不是很高。

