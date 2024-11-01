批劉德華「媚共」惹議　王定宇改口尊重：相信劉也不希望粉絲冒險

▲影星劉德華。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

強颱康芮來襲，天王劉德華在小巨蛋舉辦演唱會，主辦方原堅持續辦，讓大批粉絲冒著風雨到小巨蛋，綠委王定宇則直言，劉德華為「媚共」藝人，其演唱會遠遠不如人民的基本安全重要，引起爭議。王定宇今（1日）表示，昨天台北的狀況大家都有看到，還有機車騎士不幸被砸中，相信劉德華本人也不希望粉絲冒風險，劉德華粉絲的熱情可貴，但安全更可貴，「至於劉德華媚共與否是他們國家的事情，我們尊重。」

劉德華演唱會原定昨天舉行，在開演前急轉彎宣布喊卡，讓大批粉絲冒著風雨到小巨蛋；王定宇在宣布停辦前，向台北市府呼籲，以「公共安全」為由直接要求演唱會改期或取消，畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要。

王定宇相關言論引發討論，也被藍委質疑是蹭劉德華，王今受訪時回應，不用蹭吧！這是公共安全議題，先把政治認同放下，劉德華在香港、中國要支持中國共產黨也是理所當然，所以媚共先不談，先討論公共安全。

王定宇指出，昨天颱風天全國停班停課，台北的狀況大家都有看到，還有機車騎士不幸被砸中，這種情況下，相信劉德華本人也不希望粉絲冒風險，劉德華粉絲的熱情可貴，但安全更可貴。

王也坦言，這件事情決策太慢，應該早一天決策，決策太慢會導致一些粉絲已經在路上、甚至到現場了，讓粉絲曝險這樣不太好，至於劉德華媚共與否是他們國家的事情，我們尊重。

至於北捷說是主辦決定太晚？王定宇回應，就看他們怎麼說，昨天是到下午三點才決策，這真的太慢，至於是誰決定的就讓北市府自己說清楚。

對於相關言論，行政院長卓榮泰今受訪時也回應，文化藝術應該是沒有政治的立場比較好，但是中國經常把政治立場灌輸到文化、藝人身上，對這些藝人來看，也是承受一些巨大的壓力。

卓榮泰強調，台灣終究是一個言論自由開放的地方，我們期待我們有好的文化藝術的表演，也期待所有在台灣表演的藝人都瞭解台灣當前的國家需求，能夠跟台灣的國人一起努力為民主自由而奮鬥。