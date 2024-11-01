西班牙洪災158死！「車子疊成一團」滿地泥濘　救援工作持續

▲西班牙各地遭暴雨侵襲後發生洪災，居民忙著清理泥濘。（圖／路透，下同）

文／中央社

西班牙發生罕見洪災，死亡人數於今天增加到至少158人，救難人員仍在全力尋找有無生還者。政府也呼籲災區民眾待在家中，並示警緊急狀況「還沒結束」。

法新社報導，一場異常強烈的地中海風暴自29日起帶來豪雨及滾滾泥水，沖走居民並摧毀住家，又以西班牙東部的瓦倫西亞自治區（Valencia）災情最為慘重。

瓦倫西亞自治區救援工作協調單位宣布，截至今天下午已發現155具遺體。而卡斯提亞曼加自治區（Castilla-la Mancha）與安達魯西亞自治區（Andalusia）昨天宣布的死亡人數合計共3人。

昨天公布的初步統計為95死，但還有許多人下落不明，且救難人員仍無法進入某些區域，官員早已警告死亡人數可能攀升。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）呼籲瓦倫西亞自治區內瓦倫西亞省及加斯德倫省（Castellon）的居民「待在家中」，並遵照緊急應變單位的要求，「現在最重要的事情就是盡可能拯救人命」。

國王菲利佩六世（Felipe VI）也示警緊急情況「還沒結束」，西班牙國家氣象局（AEMET）今天則對東部和南部部分地區發布強降雨預警。