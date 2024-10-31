西班牙世紀洪災95死！8hrs下完1年降雨量　水深及肩「轎車堆成山」

▲西班牙爆發世紀洪災，洪水無情沖毀道路，將轎車堆成小山。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

西班牙近日遭遇史上最致命的山洪暴發，導致至少95人遇難，數十人失蹤。這場突如其來的暴雨在短短8小時內就帶來了相當於一年的降雨量，洪水迅速沖毀多座橋樑和建築，造成災區交通癱瘓、救援困難。10月30日，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）宣布，為遇難者舉行3天國喪日，並指揮全國加強救援。

綜合外媒報導，10月29日，西班牙東部瓦倫西亞省（Valencia）突降暴雨，當地居民措手不及，許多街道瞬間變成河流，橋樑、建築物和轎車被無情沖毀，流動的水勢如同海嘯，導致車輛在洪水中相互堆疊。事故發生後，政府與緊急服務機構迅速派出直升機與救生艇展開救援，設法解救受困民眾，減少人員傷亡。

瓦倫西亞省21歲居民培瑞茲（Guillermo Serrano Pérez）目睹洪水「像是海嘯一般」席捲而來，吞噬附近道路，嚇得他與家人迅速棄車逃到附近橋樑上，才得以保住性命。另一名目擊者表示，洪水來襲時，駕駛人築成了人鏈，互相扶持逃生，展現出驚人的人性光輝。

這是西班牙自1973年來發生過最嚴重的一次洪災。當年，西班牙有150人在洪災中遇難，而當局如今表示，這場洪災已奪走了95條人命，其中有92名罹難者來自瓦倫西亞。西班牙國家氣象局資料顯示，瓦倫西亞附近的奇瓦鎮（Chiva）在8小時內降下了全年降雨量，造成的損失難以估算。

❗Horrifying footage: Massive floods devastate Valencia, Spain nearly 100 people dead



Residents swept away during massive floods, according to meteorologists, more than 19 inches of rainfall in just eight hours.



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大規模洪水造成的基礎設施損壞也進一步加劇了災難。多條主要道路被毀，電力供應中斷，交通陷入癱瘓。烏蒂爾市和瓦倫西亞部分地區甚至出現橋樑倒塌的情況，損毀範圍令人震驚。現場的救援隊伍仍在努力挖掘瓦礫，搜救失蹤人員，同時進行基礎設施的臨時修復。

然而，由於道路被洪水阻斷，救援行動面臨重重挑戰，部分地區的搜救任務更是進展緩慢。從現場畫面可見，許多居民都被困在家中，暴雨導致水位不斷上升，救援人員冒險進入深水區救援孤立的民眾，使用直升機從空中將民眾轉移至安全地帶，另外還有災民抱著寵物等待救援，場面令人動容。

Hero fire fighter nearly drowns while risking his life to save a woman and her dog, during flooding in Valencia, Spain.



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烏提爾鎮居民貝倫奎爾（Javier Berenguer）回憶，洪水襲來時，水位已達肩膀，他拼命從窗戶爬出來逃生。另一名居民瑪利亞（María Carmen Martínez）則目睹一名男子在洪水中緊抓即將墜落的柵欄呼救，但旁人卻始終救不了他，直到直升機將其救出。

目前，西班牙中央政府已派出超過1100名軍人前往災區協助救援，同時成立危機管理委員會以協調救災工作，而瓦倫西亞省長也呼籲民眾待在家中。隨著雨勢持續，死亡人數可能還會攀升，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）對此事表達震驚，並向遇難者家屬致以哀悼。