西班牙世紀洪災95死！8hrs下完1年降雨量　水深及肩「轎車堆成山」

▲西班牙爆發世紀洪災,洪水無情沖毀道路,將轎車堆成小山。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

西班牙近日遭遇史上最致命的山洪暴發,導致至少95人遇難,數十人失蹤。這場突如其來的暴雨在短短8小時內就帶來了相當於一年的降雨量,洪水迅速沖毀多座橋樑和建築,造成災區交通癱瘓、救援困難。10月30日,西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)宣布,為遇難者舉行3天國喪日,並指揮全國加強救援。

綜合外媒報導,10月29日,西班牙東部瓦倫西亞省(Valencia)突降暴雨,當地居民措手不及,許多街道瞬間變成河流,橋樑、建築物和轎車被無情沖毀,流動的水勢如同海嘯,導致車輛在洪水中相互堆疊。事故發生後,政府與緊急服務機構迅速派出直升機與救生艇展開救援,設法解救受困民眾,減少人員傷亡。

瓦倫西亞省21歲居民培瑞茲(Guillermo Serrano Pérez)目睹洪水「像是海嘯一般」席捲而來,吞噬附近道路,嚇得他與家人迅速棄車逃到附近橋樑上,才得以保住性命。另一名目擊者表示,洪水來襲時,駕駛人築成了人鏈,互相扶持逃生,展現出驚人的人性光輝。

這是西班牙自1973年來發生過最嚴重的一次洪災。當年,西班牙有150人在洪災中遇難,而當局如今表示,這場洪災已奪走了95條人命,其中有92名罹難者來自瓦倫西亞。西班牙國家氣象局資料顯示,瓦倫西亞附近的奇瓦鎮(Chiva)在8小時內降下了全年降雨量,造成的損失難以估算。

❗Horrifying footage: Massive floods devastate Valencia, Spain nearly 100 people dead



Residents swept away during massive floods, according to meteorologists, more than 19 inches of rainfall in just eight hours.



RT pic.twitter.com/r3i8Sao4Dz — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) October 31, 2024

大規模洪水造成的基礎設施損壞也進一步加劇了災難。多條主要道路被毀,電力供應中斷,交通陷入癱瘓。烏蒂爾市和瓦倫西亞部分地區甚至出現橋樑倒塌的情況,損毀範圍令人震驚。現場的救援隊伍仍在努力挖掘瓦礫,搜救失蹤人員,同時進行基礎設施的臨時修復。

然而,由於道路被洪水阻斷,救援行動面臨重重挑戰,部分地區的搜救任務更是進展緩慢。從現場畫面可見,許多居民都被困在家中,暴雨導致水位不斷上升,救援人員冒險進入深水區救援孤立的民眾,使用直升機從空中將民眾轉移至安全地帶,另外還有災民抱著寵物等待救援,場面令人動容。

Hero fire fighter nearly drowns while risking his life to save a woman and her dog, during flooding in Valencia, Spain.



H/T @visegrad24



pic.twitter.com/TOJ8EvxI8Z — Oli London (@OliLondonTV) October 30, 2024

烏提爾鎮居民貝倫奎爾(Javier Berenguer)回憶,洪水襲來時,水位已達肩膀,他拼命從窗戶爬出來逃生。另一名居民瑪利亞(María Carmen Martínez)則目睹一名男子在洪水中緊抓即將墜落的柵欄呼救,但旁人卻始終救不了他,直到直升機將其救出。

目前,西班牙中央政府已派出超過1100名軍人前往災區協助救援,同時成立危機管理委員會以協調救災工作,而瓦倫西亞省長也呼籲民眾待在家中。隨著雨勢持續,死亡人數可能還會攀升,西班牙國王菲利佩六世(Felipe VI)對此事表達震驚,並向遇難者家屬致以哀悼。