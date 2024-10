西班牙暴雨51死！街道淹成河「汽車被沖走撞成一團」慘況曝光

▲街道淹成河流。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

西班牙東部瓦倫西亞(Valencia)29日降下暴雨釀成山洪暴發,降雨量短短4小時累計320毫米,街道被泥水淹成河、車輛被沖到馬路上、牆壁倒塌,鐵路和航空旅行受到影響,至今奪走至少51條人命。

▲▼車輛被洪水沖走之後,撞成一團。(圖/達志影像/美聯社)

美聯社、CNN等報導,暴雨導致西班牙南部與東部大片地區發生洪災,馬路淹成河流,嚴重到可把車輛沖走,並湧入建築物。依據社群媒體流傳的影片,多輛汽車猶如漂漂河一般,隨著水流被沖至別的地方。

The reports and images coming from Spain are devastating with this video from near Valencia. pic.twitter.com/l7eC5rcaCG