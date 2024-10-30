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西班牙暴雨51死！街道淹成河「汽車被沖走撞成一團」慘況曝光

▲▼ 西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲街道淹成河流。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）29日降下暴雨釀成山洪暴發，降雨量短短4小時累計320毫米，街道被泥水淹成河、車輛被沖到馬路上、牆壁倒塌，鐵路和航空旅行受到影響，至今奪走至少51條人命。

▲▼ 西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼車輛被洪水沖走之後，撞成一團。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社、CNN等報導，暴雨導致西班牙南部與東部大片地區發生洪災，馬路淹成河流，嚴重到可把車輛沖走，並湧入建築物。依據社群媒體流傳的影片，多輛汽車猶如漂漂河一般，隨著水流被沖至別的地方。

瓦倫西亞地區一間酒吧老闆維埃那（Christian Viena）形容，整個社區已被摧毀，汽車被撞壞，「一切都毀了，所有東西都要丟掉，泥漿有接近30公分深」。

警方與救援部門人員緊急出動救援，1000多名士兵也被部署至災區。然而在當局29日宣布多人失蹤之後，到了30日，死亡人數飆升至51人。瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）透露，當救援隊進入先前被洪水侵襲的災區時，有發現部分遺體。

▲▼西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／路透）

▲橋梁也遭到波及損壞。（圖／路透）

由於其他地區確切受災人數尚未確認，加上搜救行動持續深入至難以抵達的地區，死亡人數可能還會繼續攀升。西班牙中央政府已成立危機委員會進行救援工作協調。

除了淹水災情，交通狀況也出問題，一列載著近300人的高速列車在馬拉加（Malaga）附近脫軌，所幸無人受傷。另外，瓦倫西亞市與馬德里（Madrid）之間的高鐵服務中斷。

▼西班牙暴雨災情不斷傳出。（圖／路透）

▲▼西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／路透）

▲▼西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／路透）

▲▼西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）降下暴雨，傳出災情。（圖／路透）

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