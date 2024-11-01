颱風夜驚現刺青猴踹車！4機車遭殃　無辜車行慘被網友炎上

記者戴上容／新北報導

強颱「康芮」襲台，各地災情頻傳，但颱風夜裡竟有一名20歲吳姓男子出門亂搞，隨機踹倒停在路旁的機車，還拍片上傳，此舉引發眾怒，協助發佈影片的另一名男子，因曾在某車行工作，車行慘遭網友出征，不僅狂給負評，還被網友惡搞改成「踹車車業」；事後業者澄清，表示該男子早已離職，盼網友理性看待。

▼刺青猴群出動！路上「隨機踹倒機車」。（圖／翻攝IG）

康芮颱風帶來強風豪雨，導致多處街道一片狼藉，鐵皮、路樹、燈桿接連倒塌。然而，新北吳姓男子和友人趁亂在新莊區外遊蕩，隨意挑選路旁機車，猛烈踹倒後還開心拍片，並在影片中標註「颱風天倒幾台很正常吧」。

影片中的吳男嘻皮笑臉，拍攝者在旁同樣嬉鬧，將畫面上傳至Instagram限時動態，引發群情激憤，網友留言痛批「幼稚無極限」，「大家忙著救災，他們卻忙著踢車」。警方接獲報案後，迅速鎖定嫌犯，確認4台機車是因吳男的惡行受損，通知吳男到案說明後，警方依毀損罪嫌將其移送法辦。

▲ 刺青猴見警上門立刻雙手合十說不好意思 。（圖／記者戴上容翻攝）

然而，吳男身分曝光後，協助上傳影片的另一名男子也遭網友挖出過往背景。由於該男子曾在新北新莊某車行任職，憤怒的網友隨即出征該車行，在Google Maps上瘋狂給1星差評，甚至惡搞將店名改成「踹車車業」。

事後，無辜車行業者在Google Maps上特地留言澄清，指出該男子已於年初離職，另外並不認識踹車的吳男，懇請網友理性以對；也有許多車行支持者湧入，協助「補血」5星評論為業者平反，直呼「勿讓無辜者受害」。

▲ 無辜機車行老闆發文表示該拍攝的男子年初已離職，懇請網友們冷靜勿波及無辜。（圖／翻攝自 Threads）

▲許多網友特別到業者留下五星好評「補血 」。（圖／翻攝自Google Maps）