總預算列議程「已是退讓」　賴士葆：卓榮泰再不珍惜一樣不付委

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告；在一早送達立法院的書面報告中，卓榮泰表示，原民會檢討編列禁伐補償28億元，較113年度預算增加7億，期盼兩院恪守憲政原理及預算法原則，共同研商妥適解方。國民黨立委賴士葆則說，行政院到目前為止都沒讓步，照理講今天程序可以不用進行，因此希望卓榮泰珍惜答詢機會，「目前我知道，國民黨團還是沒打算讓他付委。」

賴清德政府上台後提出的第一次總預算案，遭在野黨以原住民族禁伐補償金編列不足為由，在程序委員會及院會連續阻擋多次。歷經多次協商後，終於在日前的朝野黨團協商達成共識，立院於今日及5日邀請卓榮泰率相關部會首長列席報告「一一四年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」編製經過並備質詢。

賴士葆表示，讓卓榮泰預算報告等於立法院已經讓一步了，但卓榮泰到目前為止都沒讓步，在野提的要求都沒有得到善意回應，照理講今天程序可以不用進行，但立法院長韓國瑜發揮智慧說先走程序，所以某種程度已經是立法院對行政院很有善意了，希望卓榮泰珍惜，趕快把缺的二十幾億補起來，之後才有良性互動，國家才不會空轉。

至於卓榮泰補考會過關嗎？賴士葆說，當然看他誠意，等詢答完畢後會討論，如果有善意回應當然就付委，如果還是鐵板一塊，國民黨團目前還沒有要付委的打算。

