總預算僵局有解？　卓榮泰提「3方式」：綜發基金、二備金、追加預算

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總預算案卡關多時，其中，朝野始終針對原住民禁伐補償爭執不下，行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出報告並備質詢。卓榮泰備詢時允諾，行政院可以就明年度禁伐補償尋找適當資金來源，基金、二備金、追加預算，都可以討論。若朝野對遵守憲法、預算法有高度共識，未來不會再有這種現象，且朝野對二備金、追加預算都接受，朝這個方向走絕對沒問題，這件事情就可以解決。

行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告並備質詢。藍委林思銘質詢時質疑，禁伐補償條例三讀通過，相關法案也是由綠委提出，要把禁伐補償從三萬加到六萬、但行政院總預算只編列四萬，原因為何？

卓榮泰回應，恪遵憲法七十條跟預算法九十一條，增加歲出的要徵詢行政院並且提出彌平資金來源，當初立法時是否有忽略這樣的狀況共同檢討，如果大家往後在憲法跟預算法精神下，行政院可以想辦法找資金來源，但要先確立這樣的原則。

林思銘續指，過去立院很多法案提到預算增加相關的，行政院會盡量跟立法部門溝通，來達到法案需求預算數，現在法案通過後，行政院才放馬後炮、說立法非常草率，但為什麼編列四萬可以、六萬不行？行政院把立院當成立法局嗎？

卓榮泰則回應，若從三萬到四萬行政院可以同意一起尋找，自己並未責怪任何委員，但溝通過程中行政院說法並未被尊重，自己現在的方式是，未來大院在進行相關修法時，是否會依照憲法跟預算法？只要兩院在憲法跟預算法精神下互相尊重，行政院會想辦法找出財源。

對於林思銘追問行政院善意回應為何？卓榮泰強調，行政院可以就明年度禁伐補償、也就是那兩萬塊錢尋找適當資金來源，希望朝野之間有共識，行政院一定會找出方法，基金有不同意見、二備金有用途限制、是否有辦法追加預算，大家也可以來找，如果有更好的方法，行政院也願意討論。

對於編列方式，林思銘則認為，用綜合發展基金編列大家有意見，且已經通過主決議不要從綜合發展基金去編預算，用基金撥補可能是違法的，現在要用二備金還是追加預算方式，應該跟民眾講清楚、不要打模糊仗。

卓榮泰則再次回應，行政院的方法，要先得到兩院對於憲法跟預算法的尊重。有共識行政院就提出，朝野之間對於遵守憲法跟預算法是有高度共識，未來一定照這種方式進行？對此，林強調，當然啊！法律怎麼規定就怎麼處理。目前在野黨團感受不到善意，共識究竟是什麼？編列預算要用什麼方式都可以討論。

桌榮泰強調，若朝野有這樣的共識，對於二備金跟追加預算都接受，那就朝這個方向走絕對沒問題，但有一個前提一定要完成，將來就是在憲法跟預算法精神底下完成，過去要行政院同意，這次修法卻有所欠缺，以後不會有這種現象，這件事情就可以解決。

而質詢間，卓也多次反問，委員在黨團也是重要幹部，您的一席話是否代表國民黨團意見？林思銘則未作回應。