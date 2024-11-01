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康芮轉輕颱！陸海警解除時間曝　15縣市大豪雨特報

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風警報單。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

康芮颱風強度減弱微輕度颱風，本島陸警預計今天上午解除，全台陸警最快在中午前；海警預計在下午解除。15縣市大豪雨特報。

截至清晨05：30為止，康芮颱風中心在馬祖的東南東方約 70 公里之處，以每小時35轉42公里速度，向北北東轉東北東進行。根據資料顯示，康芮颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，南投、雲林至屏東、臺東、花蓮、金門、澎湖已脫離暴風圈，對彰化以北、宜蘭地區及馬祖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

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警戒區域：
陸上：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、馬祖應嚴加戒備。
海上：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員張竣堯指出，以目前的速度來觀測，台灣本島陸警會在上午解除，全台陸警解除大約在中午前；海上颱風警報預計在下午解除。

▲▼康芮颱風。（圖／中央氣象署）

▲15縣市大豪雨特報。

不過受到颱風及其外圍環流影響，氣象署提醒高雄市山區仍有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、花蓮、澎湖、馬祖及宜蘭、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：高雄市。

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