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20樓豪宅陽台快被康芮吹走　住戶「人肉拔河」險被吹倒

記者黃翊婷／綜合報導

康芮颱風現已減弱為輕颱，並在昨日（10月31日）晚間6時40分從雲林縣麥寮鄉出海。不過，受到颱風影響，新竹地區從昨日下午開始吹起10級以上陣風，竹北市一棟24層樓的豪宅因20樓的住戶發現陽台玻璃護欄搖搖欲墜，甚至有部分玻璃爆裂，擔心掉下去造成危險，一群人乾脆坐在地上用消防繩索綁著欄杆，與颱風「拔河」。

住戶拉陽台。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲眾人合力幫忙穩住陽台護欄，讓消防人員有時間進行固定處理。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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影片中，現場有將近10名成年男子坐在地上，用消防繩索綁住陽台欄杆，另一端則緊緊握在手中，以人力和颱風帶來的強勁風力「拔河」，尤其是坐在戶外的人，險些被風吹倒，屋內則有數名消防人員正在協助用另一條繩索繞過梁柱，用以固定陽台。

有網友在Threads上發文透露，該大樓的陽台是玻璃陽台，部分住戶發現陽台似乎不敵強風，搖搖欲墜，玻璃甚至出現部分爆裂的狀況，考量到下方就是大馬路，擔心陽台真的被風吹走造成危險，這才使用人力方式先暫時穩住陽台護欄，爭取時間，再讓消防人員進行更完善的處理。

竹北市民代表彭竣志、新竹縣議員朱健銘接獲通知也在第一時間到場協助，並請警方幫忙封鎖大樓下方周邊道路，以免碎玻璃飛走波及其他民眾，幸好最後沒有釀成重大意外。

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