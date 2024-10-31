餐館內拒搭訕！河北4女高中生遭3男痛毆　「滿臉是血」倒坐牆邊

▲ 女高中生被打得滿臉是血，倒坐在牆角。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

近日，中國河北省發生一起女高中生遭多名男子痛毆的暴力事件，根據網路上曝光的照片，可見女高中生被打得滿臉是血，無助倒在牆邊。畫面曝光，引起輿論譁然。有中國媒體指出，這幾名女高中生被打成這樣的原因，僅僅只是她們在餐廳吃飯時，拒絕了幾名年輕男子的搭訕。

據陸媒《極目新聞》報導，事情發生在河北省保定市曲陽縣的一處小餐館。10月29日晚間，4名就讀於當地中學的女高中生正在餐館吃飯，期間遭到幾名疑似酒醉的年輕男子搭訕，女學生拒絕之後，對方惱羞成怒，對女學生大打出手。

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據網路上流傳出的現場照片顯示，一名身穿休閒服的年輕女孩被打得滿臉是血，倒坐在牆角，現場地面上有著大片血跡，女孩身前有一名成年女子正在照顧她。

「我們4個都被打了，我的傷比較輕，但有其他女生需要住院治療。」一名當日被打的女學生告訴媒體。她還表示，報警後警方已經介入調查此事，但打人者尚未找到，醫療費用都是她們自己先行墊付。

記者就此事致電校方與當地治安部門。女學生們就讀的學校表示正在放假，事件也在調查中，就掛斷了電話。之後記者連繫當地公安局、派出所，均未獲得有效回復，僅有公安局工作人員告訴記者，此事需要詢問曲陽縣委宣傳部。

31日，事件在網路上曝光，立刻引起輿論嘩然，許多中國網友將其視之為2022年河北唐山「燒烤店打人事件」的翻版。當地公安部門則在31日下午發布公告，表示打人的3名男子已經被抓獲。

根據曲陽縣公安局的公告文件，打人的3名年輕男子分別是張姓、胡姓、李姓男子，3人全都年僅18歲。4名遭到毆打的女學生則全數為16歲，其中被打的高姓、李姓女學生還在住院觀察，但傷情穩定。目前打人的3名男子已全數被逮捕，案件正在偵辦中。

唐山燒烤店打人事件，則是指2022年6月10日凌晨發生在河北省唐山市一處燒烤店的一宗暴力事件。男子陳繼志與其同夥欲性騷擾在店內與朋友聚餐的女子不成，無端發瘋與同行多名男子暴力圍毆4名女子，包含以凳子、啤酒瓶毆打女子及其同伴，並拉住女子頭髮將其拖行至店外進行暴力式的毆打，最終受害4名女子皆身受重傷，其中有2人送入加護病房進行治療。該事件引起中國輿論廣泛討論，當地政府則進行了為期2週的「雷霆風暴」專項掃黑行動。

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