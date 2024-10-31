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警告北韓意味濃！美韓聯合軍演「轟爆飛彈發射車」　加強制裁措施

▲▼南韓空軍與駐韓美軍、駐日美軍31日展開大規模聯合空中軍演，成功擊中被設定為北韓飛彈發射車的目標物。（圖／大韓民國聯合參謀本部）

▲南韓空軍與駐韓美軍、駐日美軍31日展開大規模聯合空中軍演，成功擊中被設定為北韓飛彈發射車的目標物。（圖／大韓民國聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（31）日上午向東發射洲際彈道飛彈（ICBM），研判不排除是新款的火星-18型。對此，美國與南韓軍隊展開反制措施，在西海（黃海）與南韓中部內陸上空進行大規模聯合空中訓練，成功擊中外觀激似北韓飛彈發射車的物體，警告意味濃厚。

根據《韓聯社》，為了針對北韓試射洲際彈道飛彈進行反制措施，駐韓美軍、駐日美軍、南韓空軍31日進行聯合空中軍演，其中南韓空軍派出F-35A戰機、F-15K猛鷹機、KF-16戰機、F-16戰機、FA-50戰鬥攻擊機、KC-330加油機、MC-130K等，駐韓與駐日美軍則派出F-35B戰機、F-16戰機、A-10雷霆二式攻擊機、MQ-9收割者偵察機等110架軍機。

南韓聯合參謀本部對外公布空中軍演消息，並發布相關影像。只見畫面中，F-15K瞄準某一外觀激似北韓移動型飛彈發射車（TEL）之標的物，投下砲彈精準擊毀該目標，對北韓警告意味十分濃厚。

南韓聯合參謀本部表示，「透過此次大規模聯合空中軍演，針對北韓核武與導彈威脅做出應變，展現能夠壓制敵方的韓美聯合防衛能力與態勢，尤其能夠精準擊中敵方的飛彈發射車、穿過敵方雷達監視網，迅速且精準地悄悄擊中敵軍指導高層，為全球最優秀的應對能力。」

另外，南韓政府緊急召開國家安全保障會議（NSC），由總統辦公室國家安保室長申源湜（前南韓國防部長）主持，會議中決定針對北韓單獨祭出制裁措施，包括加強控管固態燃料洲際彈道飛彈研發時所使用的15種品項之出口，達到延緩北韓研發製造核武之目的，並呼籲友邦能夠加強監督。

►北韓早晨試射洲際彈道飛彈　金正恩迅速證實：絕不放棄核武
►北韓「高角度」試射洲際飛彈！美韓震驚強烈譴責　將展開聯合軍演

 

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