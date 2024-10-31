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真主黨鬆口了！新領袖暗示「考慮停火」　警告納坦雅胡小心被殺

▲▼ 黎巴嫩真主黨二號人物卡西姆（Sheikh Naim Qassem） 。（圖／路透）

▲卡西姆30日發布上任後的首次談話，暗示真主黨在條件合適的情況下可考慮停火 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列日前宣布將真主黨13名軍事領袖全數擊斃後，真主黨首度鬆口，暗示條件合適的話可接受停火，撤退至黎巴嫩南部、距離以色列邊境30公里外的利塔尼河（Litani river）。與此同時，真主黨新領袖卡西姆（Naim Qassem）30日表示，真主黨不會主動尋求停火，但如果以色列願意停止侵略，該黨願意在合適的條件下考慮這一選項。

據阿拉伯衛星電視台報導，卡西姆30日在接任真主黨首領後首次發表談話，表示真主黨已做好長期作戰的準備，並對以色列的越界行動予以譴責，警告以色列盡快撤出真主黨控制地區，否則將承受空前損失。卡西姆也強調該黨不會為了達成停火而妥協，不過如果以色列停止發動攻擊，那麼真主黨願意在合適的條件下接受停火協議。

儘管如此，《耶路撒冷郵報》稱，以色列與真主黨目前還未達成令雙方滿意的具體條款。新任領袖卡西姆上任的時機正值真主黨與以色列的緊張局勢加劇，以色列針對真主黨據點展開地面和空中打擊行動，而卡西姆也表示，他將延續真主黨已故領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的戰略方針，因為真主黨的戰力和行動力已迅速恢復。

與此同時，有消息透露，黎巴嫩內部對停火草案也展開了討論。真主黨反對派媒體MTV Lebanon指出，真主黨已同意設立一個非軍事區，準備將武裝力量撤離至距離以色列邊界約30公里的利塔尼河一帶。美國政府也積極介入停火協議的推動，希望在11月5日大選前取得進展。

以色列媒體Ynet News報導，卡西姆在30日的演說中，也提到以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的住宅先前遭無人機攻擊一事，預言「納坦雅胡這次活下來或許是因為他的大限未至，但誰知道呢？說不定他以後會被一個以色列人殺死，也許就在他某一次演講時。」

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