康芮強颱肆虐！美崙溪水快淹沒尚志橋　花蓮市長籲：留在室內

▲市長魏嘉彥視察美崙溪水位上升狀況，指示公所同仁保持戒備隨時待命。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著強颱康芮逐漸逼近台灣近東部，今日下午預計在台東成功鎭登陸，暴風圈日益籠罩全台，帶來強勁風雨。 花蓮市長魏嘉彥一早前往市區各處視察，指示相關單位盡快排除道路阻礙，並再次呼籲民眾留在室內，避免外出，保障安全。

受到颱風帶來的強風暴雨影響，尚志橋下美崙溪滾滾泥流，水勢相當湍急，魏嘉彥前往視察水位上升的狀況，十分擔心低窪地區的居民安全，他指示公所同仁保持警戒狀態，隨時待命。

另外，市區也有多處有路樹倒伏及圍籬倒塌等狀況，清潔隊迅速出動清理道路，確保市區道路暢通；花蓮市北濱地下道及德安六街涵洞因淹水封閉，警方於地下道南北端出入口拉起封鎖線，避免民眾駛入地下道。

▲市區多處有路樹倒伏及圍籬倒塌，清潔隊迅速清理道路。

魏嘉彥說，颱風的雨勢過大導致排水不及，加上許多的落葉與垃圾被風吹到地下道，堵塞排水孔，以至造成淹水狀況，抽水機持續作業中，希望在風雨趨緩後能盡快排除積水，重新開放，恢復交通暢通。

魏嘉彥表示，康芮颱風具備強風強雨雙重威脅，因風勢猛烈，在中午時分更造成全花蓮的短暫大停電，並提醒民眾，準備好充足緊急物資，如手電筒、乾糧和用水等，手機等電力相關設備也要記得提前充好電，放在自己熟悉且可以隨手拿到的地方，做好停水停電的準備。

最後提醒市民朋友，在風雨漸平息前盡量避免外出，留在家中，密切關注氣象署最新災害訊息，目前市公所進入備戰狀態，隨時待命保障大家的安全，他會與全體市民一起守護花蓮，直至風雨過去，災情解除。