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頂著暴雨「一票人都到門口了」才知劉德華停辦　粉絲：情何以堪

▲▼劉德華馬來西亞演唱會，李心潔、彭順夫妻到場。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華今晚演唱會停辦。（圖／台灣映藝提供）

網搜小組／劉維榛報導

更新：今晚場次延期至本周六中午12點舉辦。

許多人不想放颱風假的原因，就是要聽天王劉德華的演唱會，如今主辦單位急踩煞車宣布停辦，讓粉絲非常崩潰，有的正在路上，或是已經抵達小巨蛋了，「台南人都坐高鐵上來了」、「我都到了！門口了」、「我都到台北了」、「我都已經來到小巨蛋了」、「也太誇張，都上來了時間也快到了才說停辦」。

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原本風雨無阻的劉德華演唱會，將在今晚開場，許多粉絲也非常期待目睹天王本尊，然而台北捷運公司稍早宣布，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦。

「超級圓頂」粉專底下湧入網友嘶吼，尤其非常多粉絲已抵達小巨蛋了，「人都到門口了」、「風雨炸成這樣，早該宣布的」、「拜託延期，不要退票」、「傻眼...已經到了才又取消，車票、住宿都繳了」、「怎麼可以這樣取消？很多人都到台北了」、「不想退費，想延期，我們31日場次的好不容易取得入場票，這對我們公平嗎」、「都到門口了，外縣市上來車資，住宿費用不是一句話就可以接受」、「都到門口了，外縣市上來車資，住宿費用，情何以堪」。

超級圓頂最新說明，經過各單位協調，確定今晚場次延期至本周六中午12點舉辦，觀眾可以憑原票券的座位號入座。不過這也等於華仔週六當天將一口氣連唱兩場，對於63歲的他來說，體力將是一大考驗。

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