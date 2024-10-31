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快訊／明8縣市達停班課標準　最新風雨預測下修

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風暴風圈籠罩台灣，各地出現雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強颱康芮登陸台灣，預計今晚將以中颱強度從中部出海。氣象署今（31日）下午4時公布最新風雨預報，預測明天風力僅連江縣、澎湖縣、台東的蘭嶼綠島等3地達停班課標準；雨量部分則有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區達停班課標準，總計有8縣市達停班課標準。

▲▼風力預測。（圖／氣象署提供）

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▲氣象署下午4時公布最新風力預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

氣象署公布風雨預測，在風力方面，明天上午6時至中午12時，本島全未達停班停課標準，僅連江縣、澎湖縣和蘭嶼綠島平均風達7級、陣風達10級。雨量部分，今晚8時至明晚8時的24小時雨量預估，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區等5地達停班課標準。

▲▼1031 1600 雨量預測。（圖／氣象署提供）

▲氣象署下午4時公布雨量預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

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