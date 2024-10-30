政府約僱調薪、企業薪資揭露門檻調至5萬　卓榮泰拋8措施提升薪資環境

▲行政院長卓榮泰主持行政院經濟發展委員會第2次會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（30日）主持經發會，繼續針對「薪資提升及薪資透明化議題」進行討論與意見交換。卓榮泰在會中提出8項創新對策，由公部門帶頭提升薪資，包括明年起中央政府約聘僱人員月薪需高於最低工資1.1倍（約31,449元）；另外，也請勞動部修法將薪資揭露門檻提升至5萬元，並請金管會研議將最低工資1.3倍（約37,167元）的薪資門檻，納入上市（櫃）公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

卓榮泰在聽取國家發展委員會「薪資提升及薪資透明化議題」報告後表示，行政院於107年提出10項薪資對策，包含5項短期目標（公部門主動解決低薪、薪資水準列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業家加薪、薪資透明化、提高時薪）與5項中長期目標（增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、降低學用落差），並逐步推動相關具體措施。

目前已展現階段性成果，請相關部會以短中長期各項目標持續精進，並依最新國內外情勢變化及國家發展計畫滾動修正，從政府作為加薪引擎、薪資透明化、強化產學合作、中小企業賦能、優化產業結構及附加價值等面向進行研議。

為了進一步提升勞工薪資以及讓薪資透明化，卓榮泰在會中特別提出8項創新對策，作為上述10項薪資對策的延伸。此8項創新對策共分為三大項目，第一大項為「政府作為加薪引擎」，當中包含3項創新對策。

第一，政府部門應負擔起帶頭的責任，114年起中央政府的約聘／約僱／約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍（約31,449元）；第二，政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍（約31,449元）；第三，金融監督管理委員會修正《證券交易法》，要求上市（櫃）公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

第二大項為「薪資透明化」，當中包含3項創新對策：第一，請勞動部研議修正《就業服務法》薪資揭露門檻，提升至5萬元。第二，請金管會研議將一定之薪資門檻，即最低工資之1.3倍（約37,167元），納入上市（櫃）公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

第三個對策，則是請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於114年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市（櫃）公司實收資本額100億元以上者，自117年度起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

第三大項為「中小企業賦能」，包含2項創新對策：第一，請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，而企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一，其中也包含已修正的《中小企業發展條例》，提高企業幫員工加薪的租稅優惠。

第二個對策，為鼓勵有獲利之中小企業善盡社會責任，對員工加薪，以帶動國內薪資水準成長，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實之中小企業，額外提供3,500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。卓院長強調，他今日率先提出8項創新對策，未來仍可因應各種情勢變化持續增加提出「10+N」對策。