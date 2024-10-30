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行政院提名公平會委員人選案　函請立法院審議

▲▼農委會主委陳吉仲 公平會主委李鎂 立法院經濟委員會 缺蛋相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公平會主委李鎂。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

公平會4位委員任期將於明年1月底屆滿，行政院今（30日）依規定將提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4人名單函送立法院審查。行政院說，提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

公平會4位委員（含主任委員、副主任委員）任期將於114年1月31日屆滿，行政院今（30日）表示，依該會組織法第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4人名單函送立法院審查。

本次公平會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員李鎂、陳志民及洪財隆等3人為續任，林慶堂1人為新任，並指定委員李鎂為主任委員，陳志民為副主任委員，任期均自114年2月1日至118年1月31日止，上開被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定。行政院指出，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

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