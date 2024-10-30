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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠常委憂產業電價漲衝擊中小企業　賴清德列政策：從未忘記社會基層

▲▼身兼民進黨主席的總統賴清德今（12日）下午出席各縣市暨勞工黨部主委會議。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德強調，民進黨從未忘記社會基層。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（30日）召開中執會，據轉述，多位常委於會中關心產業電價調漲問題。而民進黨主席賴清德則提到多項社會福利政策，並表示政府政策「以有餘補不足」，利用這幾年成長稅收擴大社會投資跟照顧，從經濟相對有餘裕的階層稅徵，回饋支持弱勢及支持中小企業，我們要照顧「用雙手來賺錢」的族群，民進黨並沒有忘記這些長期支持民進黨的社會基層。

據轉述，綠委蔡易餘會中提到，近期產業界電價調漲，政策有針對產業虧損兩個級距做緩漲，但中南部一些傳產，如螺絲等鋼鐵業相關下游產業，由於這幾年烏俄戰爭導致國際鋼鐵業產業情勢不好，連帶這些中小企業已經不景氣好幾年。

蔡易餘指出，但政府緩漲方案是基於對比前一年收入的虧損幅度，來做適用，但鋼鐵業已經連續好幾年不景氣，卻無法適用。此時有其他與會成員補充，因為政院電價審議委員會已經開完，這已經定案，常委的建議可以留到下次電價審議委員會時納入。

綠委林岱樺則表示，雖然這幾年我國經濟成長數字不錯，但中小企業、製造業、服務業還需要政府幫助，建議政府加強現有政策工具。

常委陳茂松也提醒，政府宣傳時會用數字講經濟成長率多少，但對基層、一個月收入兩三萬塊的民眾，會有相對剝奪感，因為就是沒有賺到這麼多，提醒主席及行政部門留意基層人民的感受，只講數字，會有相對剝奪感。

對於常委們的擔憂，據轉述，賴清德回應，政府很重視弱勢、中小企業照顧，行政院有經濟發展委員會及均衡台灣會議，就是專門處理這些問題，政院明年編列116億預算協助中小企業數位跟淨零轉型，過去幾年政府做很多事，如社會照顧部分，政府政策以有餘補不足，利用這幾年成長稅收擴大社會投資跟照顧。

賴清德提到，包含0-6歲國家一起養、0-2歲送托育中心每月補助5000元等等，這些都是過去所沒有的社會福利，還有長照3.0、單身族群年收入61萬以下免稅，政府用多方管道，從經濟相對有餘裕的階層稅徵，回饋支持弱勢及支持中小企業，我們要照顧用雙手來賺錢的族群，民進黨並沒有忘記這些長期支持民進黨的社會基層。

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