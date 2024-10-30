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總預算報告列周五議程　賴清德相信卓榮泰：期許朝野以人民為優先

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統、民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（30日）召開中常會，據轉述，民進黨主席賴清德會中提到，要感謝立院黨團同仁們這段的時間努力，讓總預算的審議達成初步共識，民進黨要肩負起帶領國家向前的責任，才不負全體國人的託付。賴也表示，自己相信，由卓榮泰院長率領的行政團隊會以專業態度向立法院說明，期許朝野政黨，都能以人民利益和國家發展為優先。

據轉述，賴清德今在中常會致詞時表示，本週五及下週二，行政院長及相關部會首長，將會赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」，以及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，他要感謝立院黨團同仁們這段的時間努力，經過多次的朝野協商，讓總預算的審議，得以達成初步共識。民進黨要肩負起帶領國家向前的責任，唯有團結一致，才不負全體國人對民進黨的託付。

賴清德指出，自己也相信，由卓榮泰院長率領的行政團隊，會秉持專業的態度，向立法院和全體國人，說明總預算案的重要性，期許朝野政黨，都能以人民利益和國家發展為優先，讓總預算案盡速進入實質審議。

此外，賴清德也提到，10月27日下午，嘉義中埔在一個多小時內，接連發生八起地震，現在，強颱康芮也正向台灣而來，不論面對地震或颱風，都要持續加強社會抗災、防災和救災的韌性，讓全體國人的生命財產安全獲得保障。

賴清德指出，這幾天，政府各單位都密切掌握颱風動態，也請全體黨公職協助轉發防颱資訊，呼籲國人提早做好準備，一起努力，把可能的災害降到最低，今天中午卓榮泰院長也已經到中央應變中心視察，目的也是希望團結國人，減低颱風的傷害。

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