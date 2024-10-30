強颱康芮來襲　卓榮泰提醒：未來48小時務必提高警覺

▲行政院長卓榮泰視導康芮颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

強颱康芮來勢洶洶，行政院長卓榮泰今（30日）前往中央災害應變中心視導，要求應變中心務必與地方政府保持聯繫，即時提供必要資訊，尤其針對易致災高風險區及脆弱區域等，應儘早執行預防性撤離避災措施；他強調，今日晚間是防颱整備的黃金時刻，各地方政府、中央單位要全力協助全國民眾，將災害損失降至最低。

卓榮泰於總結時，首先詢問沿海地區各種船舶的疏散撤離及安全措施執行情形，以及在凱米與山陀兒颱風期間外籍擱淺船舶處理狀況，並指示海洋委員會做好萬全準備，以因應之後可能的各種需要。他並關心正在修復的花蓮鐵公路工程，除了感謝工程同仁的辛勞，並提醒第一線同仁提高警覺，勿讓進行中的工程遭受損害。

卓榮泰表示，康芮颱風暴風圈已逐漸接近台灣陸地，從現在開始到今日晚間是防颱整備的黃金時期；此外，今日晚間10時至本週五（11月1日）晚間10時的48小時期間，全台均可能暴露在暴風半徑之中，請務必提高警覺。

卓榮泰強調，面對颱風可能造成的各種複合式災害及威脅，中央災害應變中心務必與地方政府保持聯繫，即時提供必要資訊，以做好防災準備，協助全國民眾將災害損失降至最低，尤其針對新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東等6縣市淹水警戒地區與坡地易致災地區，以及台北、桃園、南投、嘉義及高雄等坡地易致災地區。

卓榮泰也指示各單位確實執行幾項工作。首先，請交通部中央氣象署主動以新聞稿或製作圖卡等方式，於各官方社群平台上積極對外說明颱風動向。其次，上周末嘉南地區發生規模4.9地震，再加上先前凱米及山陀兒颱風帶來強降雨，造成土質鬆軟，部分地區仍潛藏各種損害的風險，請各相關單位加強所有重建工程現場的安全防護工作，評估可能面臨下一次災害的風險衝擊，儘早啟動應變作為。

第三，請內政部及各相關部會協助地方政府，針對易致災高風險區，尤其是凱米與山陀兒颱風已造成災害的脆弱區域，以及未來48小時可能達土石流紅色警戒的區域，儘早執行預防性撤離避災措施，並優先保護長者、小孩、孕婦及罹患慢性病之民眾，同時應確實掌握疏散撤離與安置人數，確保所有居民安全無虞。

第四，東部地區蘇花公路、南橫公路及南北迴鐵路等部分路段，因今（2024）年頻繁地震及連續颱風降雨累積，導致土壤邊坡脆弱，請交通部務必提前規劃交通疏運機制，於必要時在3小時內啟動陸海空疏運計畫，並即時對用路人發布交通通阻訊息。

第五，請各進駐機關因應各種狀況做最充分的準備，預先完成抽水機、發電機、道路搶修機具、救災車輛、船隻等救災設備與人力的部署，有效提升相關救災設備機動調度能力，並請台水公司及台電公司做好待命搶修的準備，確保各種民生基礎設施功能正常運作的韌性，讓颱風對民眾的生活影響降到最低。

卓榮泰指出，凱米颱風過後，截至本（10）月29日止，農業部已核撥全國8萬2,581戶、33.07億元的農損救助金。此次康芮颱風如造成農損，政府仍會秉持過去一貫做法，啟動最快速、最簡化的流程，幫助農漁民儘速恢復生產。而颱風過後，民生物資穩定供應最為重要，農業部必須積極肩負維護市場秩序及各種物價穩定的稽核工作，適時補給農產品。

最後，卓榮泰特別感謝海洋委員會海巡署同仁及國軍部隊，每逢災害來臨時都能機動待命，展現極高效率協助搶救災，也請所有在第一線執行防救災任務、保護民眾安全的同仁們務必提高警覺、注意自身安全。